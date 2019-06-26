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Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: En az 10 ölü

Edirne'de göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: En az 10 ölü

EDİRNE Meriç'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü. 30 kişi de yaralandı

Edirne’nin Meriç ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan panelvanın kaza yapması sonucunda 10 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Araç duvara çarptı

Artezyen Caddesi’nde kimliği henüz tespit edilemeyen panelvan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda araç duvara çarptı.

10 ölü, 30 yaralı

Kazada 10 düzensiz göçmen öldü, 30 kişi yaralandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp olay yerine giderek bilgi aldı.

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