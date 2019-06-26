HABER /  DÜNYA

İran sonunda ABD'ye resti çekti: Kesin karşılık vereceğiz

İran sonunda ABD'ye resti çekti: Kesin karşılık vereceğiz

"Eğer ABD, İran sınırlarında tacizlerine devam ederse, İran ordusu kesin karşılık verecektir" diyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin hiçbir şart altında ABD ile ikinci bir müzakere yapmayacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, telefon görüşmesinde Macron'a, İran'ın bölgede savaş ve gerginlik istemediğini belirterek, "İran her zaman bölgede istikrar ve barışı istemiştir" dedi.

Nükleer anlaşma

Fransa ile iyi ilişkiler geliştirmek istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, "Eğer nükleer anlaşmanın tüm taraf ülkeleri taahhütlerini uygulamış olsalardı bugün bölgede ve dünyada olumlu gelişmelere tanıklık ederdik" ifadelerini kullandı.

"Avrupa verdiği sözleri yerine getirmedi"

ABD Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan ayrılması ile Amerika, Avrupa ve İran halklarına zarar verdiğini belirten Ruhani, İran'ın Avrupa'nın nükleer anlaşma kapsamında verdiği sözler nedeniyle anlaşmadan ayrılmadığını vurgulayarak, "Ancak Avrupa verdiği sözleri yerine getirmedi. İran nükleer anlaşmanın 36 ve 26. maddeleri gereğince taahhütlerini askıya almaya devam edecektir" şeklinde konuştu.

"İran ordusu kesin karşılık verecek"

İran'ın hiçbir şart altında ABD ile ikinci bir müzakere yapmayacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, İran tarafından düşürülen ABD'ye ait casus uçağına işaret ederek, "Eğer ABD, İran sınırlarında tacizlerine devam ederse, İran ordusu kesin karşılık verecektir" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı eşi Dilek İmamoğlu'nun mücevherleri
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı eşi Dilek İmamoğlu'nun mücevherleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Gemlik Kaymakamı'nın iki oğlu bıçaklı kavgada yaralandı
Gemlik Kaymakamı'nın iki oğlu bıçaklı kavgada yaralandı
İngiltere'de bakteri 12 can aldı
İngiltere'de bakteri 12 can aldı
Amasya'da otobüs muavininden kız çocuğunu taciz!
Amasya'da otobüs muavininden kız çocuğunu taciz!
Trump'tan İran'a bir yeni tehdit daha
Trump'tan İran'a bir yeni tehdit daha
Ankara adliyesinde 2 kişi bıçakla yaralandı
Ankara adliyesinde 2 kişi bıçakla yaralandı
Ömer Çelik: Vatandaşımızın beğenmediklerini revize edeceğiz
Ömer Çelik: Vatandaşımızın beğenmediklerini revize edeceğiz
ÖNCEKİ HABERLER
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
Eylemci İBB çalışanları işten mi çıkarılacak?
Eylemci İBB çalışanları işten mi çıkarılacak?
Siirt LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Siirt LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı
Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır
Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi: Bunun maliyeti büyük olacaktır
Isparta LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Isparta LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Galatasaray Ever Banega ile anlaştı
Galatasaray Ever Banega ile anlaştı
Çorum 2019 lise taban puanları nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Çorum 2019 lise taban puanları nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Yorumlar