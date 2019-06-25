HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik kanunu'nu onayladı. Kanun, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız askerlik kanununu imzaladı." açıklamasını yaptı.

Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Yeni askerlik sistemi düzenlemesi yasalaştı! 100 bin erin erken terhisi için engel kalmadı Yeni askerlik düzenlemesi kanun teklifi Meclis'te!
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Erzincan’daki cinayetten dram çıktı
Erzincan’daki cinayetten dram çıktı
Ömer Çelik: Vatandaşımızın beğenmediklerini revize edeceğiz
Ömer Çelik: Vatandaşımızın beğenmediklerini revize edeceğiz
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi
Trump'tan İran'a bir yeni tehdit daha
Trump'tan İran'a bir yeni tehdit daha
Galatasaray Ever Banega ile anlaştı
Galatasaray Ever Banega ile anlaştı
Muş'ta korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?
Muş'ta korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara adliyesinde 2 kişi bıçakla yaralandı
Ankara adliyesinde 2 kişi bıçakla yaralandı
Turistlere yardım bahanesiyle yaklaşıyordu! 2 turisti 60 bin lira dolandırdı
Turistlere yardım bahanesiyle yaklaşıyordu! 2 turisti 60 bin lira dolandırdı
"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganlı kısa filmin ikincisi hazırlatıldı.
"Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz" sloganlı kısa filmin ikincisi hazırlatıldı.
Manisa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Manisa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önemli kurumdan uluslararası insan hakları ödülü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a önemli kurumdan uluslararası insan hakları ödülü
Siirt LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Siirt LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Cenazede fotoğraf çekinince olay olmuştu! Selen Görgüzel eleştirilere yanıt verdi
Cenazede fotoğraf çekinince olay olmuştu! Selen Görgüzel eleştirilere yanıt verdi
Antalya LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Antalya LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Yorumlar