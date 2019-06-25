Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik kanunu'nu onayladı. Kanun, resmi gazetede yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız askerlik kanununu imzaladı." açıklamasını yaptı.
Çelik, "Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Biraz evvel basın mensupları sormuşlardı... Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır. Hayırlı olsun.— Ömer Çelik (@omerrcelik) 25 Haziran 2019