HABER /  DÜNYA

Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor

Melania Trump'ın iletişim direktörü Beyaz Saray Sözcüsü oluyor

ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump, kendi iletişim direktörü Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirileceğini açıkladı.

Melania Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Beyaz Saray'ın yeni sözcüsünün kim olacağına açıklık getirdi.

Trump, açıklamasında, "Stephanie Grisham'ın Beyaz Saray Sözcüsü ve İletişim Direktörü olacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Kendisi 2015 yılından bu yana bizimle beraberdi. Başkan Trump ve ben, ülkemize ve yönetime hizmet edecek daha iyi birini düşünemezdik." ifadelerini kullandı.

Melania Trump, Grisham'ın kendi iletişim direktörlüğü görevine devam edeceğini de ifade etti.

2015 yılında seçim kampanyasına başladığı ilk aylardan itibaren ABD Başkanı Trump ve eşi Melania'nın yanında görev alan Grisham, göreve başlaması halinde 30. Beyaz Saray Sözcüsü olacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders önceki hafta yaptığı açıklamayla ay sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngiltere'de bakteri 12 can aldı
İngiltere'de bakteri 12 can aldı
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada ara karar
Amasya'da muavinin kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi
Amasya'da muavinin kız çocuğunu taciz ettiği iddia edildi
İzmir'de darp ederek öldürdükleri kişinin cesedini yaktılar
İzmir'de darp ederek öldürdükleri kişinin cesedini yaktılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Askerlik Kanunu'nu onayladı
Erzincan’daki cinayetten dram çıktı
Erzincan’daki cinayetten dram çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Steam yaz indirimi saat kaçta başlıyor 2019 oyun fiyatları
Steam yaz indirimi saat kaçta başlıyor 2019 oyun fiyatları
Ömer Çelik: Vatandaşımızın beğenmediklerini revize edeceğiz
Ömer Çelik: Vatandaşımızın beğenmediklerini revize edeceğiz
Yücel Seçkiner kanser miydi ölüm sebebi Yücel Seçkiner ailesi
Yücel Seçkiner kanser miydi ölüm sebebi Yücel Seçkiner ailesi
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi
Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi
Trump'tan İran'a bir yeni tehdit daha
Trump'tan İran'a bir yeni tehdit daha
Osmaniye LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Osmaniye LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Galatasaray Ever Banega ile anlaştı
Galatasaray Ever Banega ile anlaştı
Ünlü oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
Yorumlar