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Cenazede fotoğraf çekinince olay olmuştu! Selen Görgüzel eleştirilere yanıt verdi

Cenazede fotoğraf çekinince olay olmuştu! Selen Görgüzel eleştirilere yanıt verdi

71 Yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, tabuta sarılı şekilde poz verince olanlar olmuştu. Görgüzel, sosyal medya hesabından eleştirilere yanıt verdi.

71 yaşında hayatını kaybeden Enis Fosforoğlu için düzenlenen cenaze töreninde Hamdi Alkan ile eşinin ilginç bir görüntüsü objektiflere takıldı. Hamdi Alkan, tabuta sarılıp gözyaşı döken eşi Selen Görgüzel'i telefonla çekerken, o anlar fotoğraflandı. Görgüzel kendisine gelen eleştiriler üzerine açıklama yaptı. 

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde tabuta sarıldı. O anlarda da eşi Hamdi Alkan Selen Görgüzel'in tabuta sarıldığı anları fotoğrafladı. Bu tartışılan anlar da objektifler tarafından kaydedildi.

Selen Görgüzel Alkan kendisine gelen eleştiriler üzerine konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

İşte Alkan'ın o açıklaması: Bugüne kadar hayatımı evladımı ailemi hiçe sayarak beni bir magazin figürü haline getirmeye çalıştınız ses etmedim...Hepinizle arkadaşlık dostluk ettim onların da işidir dedim! ama bu sefer olmadı çok canımı yaktınız hem de acım varken yaptınız hiç bir zaman affetmeyeceğim...

Bu haberi yapan hem Allah katında hem de adalet önünde hesabını verecek! Vicdansızsınız! Lanet olsun sizin magazin anlayışınıza! Benim canımı acımı sorgulayacak kadar kendinizi Allahlaştırmaya kalkıyorsunuz! Baba dediğim Enis abimi kaybetmişim yüreğim dağlanırken tabut başındaki fotoğraflarımı paylaşıp acımı şova döndüren sizsiniz! 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ve eşinden skandal kare
Foto Galeri Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ve eşinden skandal kare Galeriye Gözat
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