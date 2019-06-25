Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ve eşinden skandal kare

Törende ünlü sanatçının oğlu Eren kürsüye geldi ve babasını anlattı. Eren Fosforoğlu babasının duygusal biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

-"Bizi de öyle yetiştirmeye çalıştı. Keyifli olunca güzel şeyler anlatırdı, şakalaşırdık. Arkadaş gibiydik biz babamla. O güzel gözleriyle bize babalık yapardı. Çok şeyi içine atardı, çocuk gibi kendi dünyası vardı. Yaşım ilerledikçe ona ne kadar benzediğimin farkına vardım."