Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde Hamdi Alkan ve eşinden skandal kare
Tiyatro camiasının ünlü isimlerinden Enis Fosforoğlu 3 gün sonra bugün toprağa verildi. Enis Fosforoğlu'nun cenazesinde kızı, oğlu ve eşi gözyaşlarına boğuldu. Cenaze töreninde Hamdi Alkan ve eşi ise skandal bir kareye imza attılar.
Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu için ilk olarak Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde tören düzenledi. Törene sanat camiasından birçok arkadaşı, öğrencileri ve sevenleri katıldı.
Törende ünlü sanatçının oğlu Eren kürsüye geldi ve babasını anlattı. Eren Fosforoğlu babasının duygusal biri olduğunu belirterek şunları söyledi:
-"Bizi de öyle yetiştirmeye çalıştı. Keyifli olunca güzel şeyler anlatırdı, şakalaşırdık. Arkadaş gibiydik biz babamla. O güzel gözleriyle bize babalık yapardı. Çok şeyi içine atardı, çocuk gibi kendi dünyası vardı. Yaşım ilerledikçe ona ne kadar benzediğimin farkına vardım."
Enis Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu ise gözyaşlarını tutamadığı konuşmasında şunları söyledi:
-"Kimseyi kırmazdı. İltifatı, güzel sözü severdi, tatlı dilliydi. Sahnedeki en zor anım şu anda. Özel bir insandı. Baba olarak beni büyütürken hep, 'Kızım sen başarırsın, benim kızım her şeyi yapar' diyerek büyüttü. Şimdi ben onsuz nasıl yapacağım bilmiyorum."
Törenin ardından Enis Fosforoğlu'nun naaşı törenin ardından Kadıköy Moda Camii'ne getirildi.