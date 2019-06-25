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23 Haziran İstanbul seçimleri için yenilenme talebi

23 Haziran İstanbul seçimleri için yenilenme talebi

23 Haziran seçimlerinin üzerinden iki gün geçti. Ezici bir üstünlükle İmamoğlu'nun kazandığı İstanbul seçimleriyle ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Bağımsız aday seçimlerin yenilenmesi için itirazda bulundu.

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bağımsız aday olarak katılan ve 92 oy alan Mehmet Ali Aydoğmuş, 'kendisine verilen oyların kasıtlı olarak başka siyasi partilere kaydedildiği" iddiasıyla seçimlerin yenilenmesine yönelik itirazda bulundu.

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Aydoğmuş, hazırladığı dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) gönderilmek üzere il seçim kuruluna sundu. 

Türkiye'mizin tarihinde kara sayfa olarak yer almıştır

Aydoğmuş dilekçesinde, "Bu seçim Türkiye'mizin tarihinde kara sayfa olarak yer almıştır. İstanbul toplumu ve gelecek nesil için, demokrasimiz ve kara lekenin silinmesi için seçimin tekrarlanması gerekmektedir" ifadelerini kullandı. Aydoğmuş, şunları söyledi: 

Aldığım oylar başka bir siyasi partiye kaydırıldı

"İstanbul'daki tüm sandıklarda bana verilen oyların bir kısmı, kasıtla sandık kurulları başkanları tarafından farklı siyasi partiler adına kaydedilmiş ve sandık sonuç tutanaklarına da bu şekilde geçmiştir. 39 ilçede herhangi bir sandık tutanağı ve çetelesi verilmediği gibi itiraz süresi de bildirilmemiştir. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde aldığım oyların başka bir siyasi partiye kaydırıldığı aşikardır. Bu nedenle mağdur edilmekteyim."

Dilekçesini sunmasının ardından gazetecilere açıklama yapan Aydoğmuş, 31 Mart'ta 262 oy aldığını, bu seçimde ise aldığı oyların 92'ye düştüğünü dile getirdi.

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