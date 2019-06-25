Rusya'dan yeni S-400 açıklaması! İlk parçaları..

Rusya Ticaret Bakanı Denis Manturov, S-400 hava savunma sistemlerinin parçalarının Türkiye'ye sevkiyatının yakın zamanda başlayacağını belirtti. "Sevkiyat için gereken tüm kararların alındı" diyen Manturov, Türkiye'nin, S-400 sistemlerini almasını istemeyen ABD karşısında takındığı 'sağlam tavrı' da övdü.

Manturov bir Rus ajansına demecinde, "ABD'nin, sözleşme şartlarının yerine getirilmesini engelleme girişimlerine karşın, Türkiye S-400 hava savunma sistemi satın almış olması konusunda sağlam ve tavizsiz bir tavır sergiledi" dedi.

Rusya Ticaret Bakanı, "S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatı için gereken tüm kararlar alınmış durumda. İlk parçaların sevkiyatı planlandığı gibi en yakın zamanda başlayacak" diye ekledi.

Kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre olan bu sistem ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eş zamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

Sevk edilmeleri halinde, Türkiye S-400 bataryalarına sahip ilk NATO ülkesi olacak.

Türkiye'nin Rusya'dan dört adet S-400 bataryası almasını öngören anlaşmanın değerinin 2.5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.