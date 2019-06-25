Cinsel istismara uğrayan kızın mahkemedeki sözleri yürek burktu

Kayseri'de İ.A. (27), amcasının kızı A.A.'ya (19), ele geçirdiği çıplak görüntüleriyle tehdit ederek, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından iki tarafın yakınları kavga ederken, A.A. "Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler" diyerek ağladı.

Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda işçi İ.A, kuzeni A.A'nın çıplak görüntülerini ele geçirip, bu görüntülerle tehdit etti. İ.A., evine bırakma bahanesiyle aracına aldığı A.A.'ya, boş bir araziye götürüp cinsel istismarda bulundu. A.A.'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30 yıla kadar hapis istemi

İ.A., 'nitelikli cinsel istismar' ve 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 10 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıktan şikayetçi olan A.A., "Beni görüntülerle tehdit etti. Kafede oturduktan sonra 'gel seni evine bırakayım' dedi. 'Yok ağabey, şuradan şurası, ben giderim' dedim. Annesiyle konuşuyor gibi yapıp, hastane tarafına gideceğini söyledi. O sıra amcam hasta olduğu için 'tamam' dedim. Issız bir alana götürüp istismarda bulundu" dedi.

Sanık İ.A. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, "İddiaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi. Duruşmada 4 kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, sanık İ.A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

İki taraf kavga etti

Duruşmanın ardından iki tarafın yakınları arasında adliye koridorunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Adliyede birbirine giren aralarında kadınların da bulunduğu iki grup, polis ve jandarmanın müdahalesiyle dışarıya çıkarıldı. Grup arasında bulunan A.A. "Benim hayallerimi yıktılar, gençliğimi mahvettiler" diyerek ağladı. A.A.'yı adliye önünde yakınları teselli etmeye çalıştı. İki grup, daha sonra adliyeden ayrıldı.