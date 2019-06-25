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Yavaş'a ilk engel Hisarcıklıoğlu'ndan haberine ilişkin TOBB'den Halk Ekmek açıklaması

Yavaş'a ilk engel Hisarcıklıoğlu'ndan haberine ilişkin TOBB'den Halk Ekmek açıklaması

Bugün bazı internet siteleri ve sosyal medyada "Yavaş'a ilk engel Hisarcıklıoğlu'ndan: Yeni Halk Ekmek yönetimine sicil onayı yok" başlığıyla yer alan haber ve değerlendirmelerde, TOBB ile Birlik Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu aleyhinde haksız ithamların yer aldığı ve bu nedenle açıklama yapılması ihtiyacı doğduğu bildirildi.

Ticaret sicili faaliyetlerinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 24'ncü maddesi hükümlerine göre Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ilgili ildeki ticaret odası veya ticaret sanayi odası bünyesinde yürütüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret sicil müdürlükleri, ilgili kanunun ve Ticaret Bakanlığının yayımladığı düzenlemelere ve talimatlara göre işlem tesis etmektedir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ticaret sicil faaliyetleri ile doğrudan ilişkisi yoktur. Ancak, çıkan haberler üzerine yaptığımız incelemede, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ Yönetim Kurulunun tesciline ilişkin talebin, iddia edildiği gibi, TOBB'a değil Ankara Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne yapıldığı tespit edilmiştir. Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün de Ticaret Bakanlığının ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgi yazısında 'belediyelerin ortak veya yönetici olduğu şirketlere ilişkin temsilci görevlendirme yetkisinin belediye meclislerinde olduğu ve buna göre işlem tesis edilmesi gerektiği' talimatı doğrultusunda işlem tesis ettiği öğrenilmiştir."

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