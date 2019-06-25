TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) resmi sosyal medya hesabından Anıtkabir açıklaması geldi. Twitter üzerinden paylaşılan açıklamada son günlerde ortaya çıkan ve gündem olan hesapların sahte olduğu belirtilerek "Anıtkabir’in resmi sosyal medya hesabı bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.
TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
"Cumhuriyetimizin kurucusu, Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ebedi istirahatgâhı ‘ANITKABİR’ ismi kullanılarak sosyal medya hesaplarından ‘Anıtkabir Resmî Hesabıdır’ ifadesi ile faaliyetler yürütülmektedir. Anıtkabir’in resmî sosyal medya hesabı bulunmamaktadır.
Anıtkabir resmî internet sitesine “http://www.anitkabir.tsk.tr/ ” adresinden erişilebilir."