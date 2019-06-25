Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giydi

Galatasaray'a transfer olacağı iddia edilen Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formasını giydi.

Güçlü bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yerli operasyonu kapsamında anlaşmaya vardığı Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi.

Küme düşen Bursaspor'dan alacaklarına karşılık sözleşme fesih noktasına gelen Yusuf Erdoğan, arkadaşlarının isteği üzerine sarı kırmızılı formayı giyerek poz verdi.

Yusuf Erdoğan, sırasıyla 1461 Trabzon, Trabzonspor ve Bursaspor takımlarının formasını giydi. 254 resmi maçta 37 gol, 32 asistlik katkı sağladı. Son sezonunda Bursaspor formasıyla 26 Süper Lig maçında 2 gol, 2 asist yapabildi. Bursaspor küme düştü.



