Antalya LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri

LGS sınav sonuçlarının ardından LGS 2019 tercih kılavuzu da MEB tarafından yayımlandı. Peki Antalya lise taban puanları ve 2019 yüzdelik dilim puanları kaç oldu? İşte MEB'in yayınladığı 2019-2020 Antalya lise taban puanları ve yüzdelik dilim puan tablosu

ANTALYA lise taban puanları 2019 kaç oldu ve Antalya yüzdelik dilim puanları binlerce öğrencinin gündeminde. LGS sınav sonuçlarının ardından MEB LGS lise tercih kılavuzunu da yayımladı. Peki Antalya lise taban puanları 2019 LGS tercih kılavuzuna göre ne oldu, işte 2019-2020 liselerin yüzdelik dilim puanları...

Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Edirne, Konya, Kayseri ve diğer illerdeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri kaç oldu?

LGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI TIKLAYIN

LGS tercih kılavuzu MEB tarafından bugün erişime açıldı, LGS yüzdelik dilimler ve liselerin taban puanlarının açıklanması bekleniyor.

LGS 2019 TABAN-TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK: LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK: Yaz tatili süresi düşürüldü. Ancak yeni düzenleme 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Dönemiyle birlikte tekili olmaya başlayacak. Yani bu yıl yaz tatili yine 13 Hafta olarak uygulanacak. Ve yaz tatili 9 Eylül günü sona erecek.

SINAVSIZ YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK: Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR: Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.