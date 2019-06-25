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Sezai Temelli'den çarpıcı sözler! Bu sadece bir belediye seçimi değil

Sezai Temelli'den çarpıcı sözler! Bu sadece bir belediye seçimi değil

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 23 Haziran'daki yenilenen İstanbul seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Türkiye'nin eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmesi gerektiğini belirterek, "Bugün İmralı'dan gelen tavsiye de bu yöndedir" dedi.

Partisinin Tepekule İş Merkezi'nde düzenlenen Ege Bölge Örgütlenme Konferansı'nda konuşan HDP Ey Genel Başkanı Temelli, örgütlenme çabalarının bir fikriyatı örgütlemek, toplumsallaştırmak olduğunu söyledi.

İstanbul seçimi sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil

Temelli, fikriyatları sayesinde Türkiye siyasetine müdahale yapabildiklerini vurgulayarak 23 Haziran'daki yenilenen İstanbul seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını anlattı. Partisinin demokrasi ittifakı çağrısında bulunduğunu aktaran Temelli, şöyle konuştu:

Toplumsal sözleşmeyi hep birlikte var etmeliyiz

"Türkiye, eşit yurttaşlık temelinde bir anayasayı var etmelidir. Herkesin kendini içinde bulacak bir toplumsal sözleşmeyi hep birlikte var etmeliyiz. Bugün İmralı'dan gelen aslında tavsiye de bu yöndedir, toplumu demokratik anayasa konusunda uzlaşmaya davet etmektedir. Eğer biz en kadim sorunumuz Kürt meselesiyse buradan başlamakta fayda vardır. Tıpkı Dolmabahçe mutabakatında altı çizildiği gibi. Bu sesi duymazdan gelmek yerine bir kez daha hafızamızı canlandırmak, 2013'e dönüp bakmak, o süreci bir kez daha tetkik etmekte yarar var."

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