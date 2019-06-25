Her şey çok güzel olacak abi diyen Berkay Gezgin'in İmamoğlu'ndan isteği
İSTANBUL seçimlerine damga vuran 'Her şey çok güzel olacak' sloganı 16 yaşırdaki Berkay Gezgin'den çıkmıştı. İmamoğlu'na 'Herşey çok güzel olacak abi' diye bağıran Berkay Gezgin'in, rakibine fark atan İBB'nin müstakbel başkanından bir isteği var.
Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası sırasında "Her şey çok güzel olacak abi" sözü sloganlaştırılan 16 yaşındaki Berkay Gezgin, 23 Haziran sonrası konuştu. Berkay Gezgin hem kendini anlattı hem de İmamoğlu'ndan isteğini dillendirdi.
Berkay Gezgin 16 yaşında... Aslen Hataylı. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi. Tarih ve müzikle ilgilenen Berkay Gezgin, Fenerbahçeli. "Futbola düşkünüm' diyen Berkay kalecilik yapıyor.
Berkay'ın 11 yaşında Efe isminde bir kardeşi var. 'Her şey çok güzel olacak' sözü sloganlaştırıldıktan sonra İmamoğlu'nu görmeye kardeşini de götürmüştü. İşte Berkay'ın seçimden sonra verdiği röportajdan bölümler:
Siyasete ilgin aileden mi geliyor?
-Okuyup araştırdığım için biliyorum. Evimizde siyaset konuşulur sürekli ama kendi düşüncelerimi kendim geliştiririm.