Her şey çok güzel olacak abi diyen Berkay Gezgin'in İmamoğlu'ndan isteği

Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası sırasında "Her şey çok güzel olacak abi" sözü sloganlaştırılan 16 yaşındaki Berkay Gezgin, 23 Haziran sonrası konuştu. Berkay Gezgin hem kendini anlattı hem de İmamoğlu'ndan isteğini dillendirdi.