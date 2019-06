Jose Antonio Reyes'in oğlu, Real Madrid'de

Yaklaşık bir ay önce geçirdiği trafik kazasında hayata gözlerini yuman Jose Antonio Reyes'in 11 yaşındaki oğlu Jose Reyes Lopez, Leganes'ten Real Madrid'e transfer oldu

Yaklaşık bir ay önce trafik kazasında hayatını kaybeden İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in oğlu Jose Reyes Lopez, İspanya temsilcisi Real Madrid'in akademisine girdi.

Son olarak İspanya ekiplerinden Leganes'te forma giyen henüz 11 yaşındaki futbolcu, diğer bir İspanya temsilcisi Real Madrid'in altyapısına transfer oldu.

''Çok mutlu ve gururluyum''

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından Real Madrid ile sözleşme imzaladığını kaydeden Jose Reyes Lopez, "Kariyerime Real Madrid'de yeni bir sayfa açacağım için çok mutlu ve gururluyum. Bana destek veren ve güvenen herkese teşekkür ederim. Yaptığım işten hoşlanmaya, çalışmaya ve öğrenmeye, alçak gönüllülükle devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

''Asla umudunu kaybetme''

Fransa temsilcisi Monaco'da kariyerini sürdüren İspanyol yıldız futbolcu Cesc Fabregas ise Jose Reyes Lopez'in paylaşımını beğenerek, "Çalış, dinle, mücadele et ve her şeyden önce, asla umudunu kaybetme. Alçak gönüllülük, her zaman en önemlisidir. Sevgiyle kal." tavsiyesinde bulundu.