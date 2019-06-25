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Boşanma aşamasındaki kadınları barıştırma vaadiyle 3 milyon lira dolandırdılar

Demirören Haber Ajansı
Boşanma aşamasındaki kadınları barıştırma vaadiyle 3 milyon lira dolandırdılar

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde boşanma aşamasındaki zengin kadınları, eşleriyle aralarındaki sorunları çözecekleri bahanesiyle kandırdılar. Yaklaşık 3 milyon liralık vurgun yaptıkları öne sürülen öne sürülen 3'ü kadın 16 kişi yakalandı.

Manavgat'ta boşanma aşamasındaki zengin kadınları hedef alan çete üyeleri, iddiaya göre eşleriyle aralarındaki sorunları çözeceklerini belirterek, kadınları e.ç. adlı erkekle tanıştırdı. kadınlara, daha önce birçok ailenin yeniden bir araya gelmesine vesile olduğunu söyleyen e.ç., 3 milyon liradan fazla parayı, nakit veya kredi çektirerek aldı, bazı kadınlarla da şirket kurarak onları borçlandırdı. eşleriyle araları düzelmeyen ve daha da bozulan birçok kadın, e.ç. hakkında manavgat cumhuriyet başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

16 şüpheli yakalandı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak Manavgat, Antalya, Eskişehir ve Ankara'da 19 ve 20 Haziran'da gerçekleştirdikleri operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına alındı. 16 şüpheli Manavgat Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin ardından 21 Haziran Cuma günü adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 'Dini duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan sulh ceza mahkemesine çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dolandırılan kadın fenalık geçirdi

Şüphelilerin adliyeye getirilmesi sırasında dolandırılan kadınlardan biri fenalaştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Manavgat Adliyesi'ne gelen sağlık ekipleri kadını hastaneye götürdü. Adı öğrenilemeyen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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