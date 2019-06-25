SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısında konuşuyor! Flaş Ekrem İmamoğlu mesajı Haberin devamı.
HABER /  GALATASARAY

Fatih Terim'den talimat: İkisini de kampa istiyorum

Fatih Terim'den talimat: İkisini de kampa istiyorum

Galatasaray’ın teknik patronu Fatih Terim, sarı-kırmızılı yöneticilere “Transferi hızlandırmamız lazım” derken “Banega ve Chicarito kampa kadar bitsin” mesajını verdi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karargâhına geri döndü. Bodrum’daki tatilini sona erdiren tecrübeli çalıştırıcı, kurmaylarıyla Florya’da kampa erken girdi. Yöneticilerle sürekli iletişimde olan ve izlemeleri gereken yol haritasını aktaran Terim, Florya’ya gelir gelmez de “İşleri hızlandırmamız lazım” diyerek yönetime mesajını verdi.

İki ismi acilen istedi
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 4 Temmuz’da Florya’da takımı da toplayacak olan Galatasaray’ın hocası, Sevilla’da forma giyen Ever Banega ile West Ham’ın yıldızı Chicarito’nun kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Diagne satılacak
Galatasaray’a bonservisi elinde olan oyuncular dışında yeni transferlerin katılması için ise satış yapılması gerekiyor. Satılması hedeflenen ilk isim de Mbaye Diagne.

Yüksek veren alır
Teknik direktör Fatih Terim’in de transfer konusunda harekât alanını genişletmek isteyen yöneticiler, hocanın da istediği gibi işleri hızlandırmak istiyor. Suudi Arabistan’ın en-Nasr ve eş-Shabab kulüpleri, Senegalli futbolcu için Galatasaray ile bu hafta son defa masaya oturacak. İki kulüp de 10 milyon avro bonservis bedelini nakit olarak ödeyebileceklerini Galatasaray yönetimine iletti. Galatasaray ise toplamda en az 15 milyon avro istiyor. Sarı-kırmızılılar bu hafta iki kulüpten hangisinden daha yüksek teklif gelirse ona göre kararını verecek ve istediği rakamı bulursa transferi resmîleştirecek.

Yerliler kampa yetişiyor
G.Saray’da yerli oyuncu harekâtı da sürüyor. Özellikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile anlaşma sağmış ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Özbayraklı, Galatasaray’ın ilk etap kamp çalışmalarında yer alacak. Öte yandan bonservisi elinde olan Âdem Büyük de büyük ihtimalle Galatasaray’ın yeni sezonda alternatif golcülerinden biri olacak. Tecrübeli futbolcunun da kampa yetişmesi bekleniyor. Yerli rotasyonunda yer alması hedeflenen bir başka isim de Bursasporlu Yusuf Erdoğan. Yirmi altı yaşındaki futbolcu kulübüyle sözleşmesini feshettiği an sarı-kırmızılılara imza atacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eski Beşiktaşlı ifşa etti! Fenerbahçe'nin yeni transferi kumarbaz çıktı
Foto Galeri Eski Beşiktaşlı ifşa etti! Fenerbahçe'nin yeni transferi kumarbaz çıktı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ayı, inşaat bekçisini çıldırttı: Bak hele hiç beni takıyor mu?
Ayı, inşaat bekçisini çıldırttı: Bak hele hiç beni takıyor mu?
ABD konsolosluk çalışanı Mete Cantürk'ün serbest bırakıldı
ABD konsolosluk çalışanı Mete Cantürk'ün serbest bırakıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında son dakika açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında son dakika açıklamalar!
MİT'ten yeni hamle Bayraktar TB2'yi envanterine aldı
MİT'ten yeni hamle Bayraktar TB2'yi envanterine aldı
Ekrem İmamoğlu maztabayı ne zaman alacak?
Ekrem İmamoğlu maztabayı ne zaman alacak?
Sabah namazına gelmeyen imama yaşlı adam bastonla saldırdı
Sabah namazına gelmeyen imama yaşlı adam bastonla saldırdı
ÖNCEKİ HABERLER
TSK'dan sahte hesaplara ilişkin Anıtkabir açıklaması!
TSK'dan sahte hesaplara ilişkin Anıtkabir açıklaması!
Facianın teğet geçtiği anlar kamerada
Facianın teğet geçtiği anlar kamerada
Van Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Van Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Libra açıklaması
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Libra açıklaması
Medipol Başakşehir'e Norveçli golcü
Medipol Başakşehir'e Norveçli golcü
Düzce Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Düzce Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Rusya S-400'leri ne zaman teslim edecek? Rusya Ticaret Bakanı Manturov açıkladı
Rusya S-400'leri ne zaman teslim edecek? Rusya Ticaret Bakanı Manturov açıkladı
Tekirdağ 2019 lise taban puanları yeni nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Tekirdağ 2019 lise taban puanları yeni nitelikli lise yüzdelik dilimleri tablosu
Yorumlar