Fatih Terim'den talimat: İkisini de kampa istiyorum

Galatasaray’ın teknik patronu Fatih Terim, sarı-kırmızılı yöneticilere “Transferi hızlandırmamız lazım” derken “Banega ve Chicarito kampa kadar bitsin” mesajını verdi.

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, karargâhına geri döndü. Bodrum’daki tatilini sona erdiren tecrübeli çalıştırıcı, kurmaylarıyla Florya’da kampa erken girdi. Yöneticilerle sürekli iletişimde olan ve izlemeleri gereken yol haritasını aktaran Terim, Florya’ya gelir gelmez de “İşleri hızlandırmamız lazım” diyerek yönetime mesajını verdi.

İki ismi acilen istedi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 4 Temmuz’da Florya’da takımı da toplayacak olan Galatasaray’ın hocası, Sevilla’da forma giyen Ever Banega ile West Ham’ın yıldızı Chicarito’nun kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Diagne satılacak

Galatasaray’a bonservisi elinde olan oyuncular dışında yeni transferlerin katılması için ise satış yapılması gerekiyor. Satılması hedeflenen ilk isim de Mbaye Diagne.

Yüksek veren alır

Teknik direktör Fatih Terim’in de transfer konusunda harekât alanını genişletmek isteyen yöneticiler, hocanın da istediği gibi işleri hızlandırmak istiyor. Suudi Arabistan’ın en-Nasr ve eş-Shabab kulüpleri, Senegalli futbolcu için Galatasaray ile bu hafta son defa masaya oturacak. İki kulüp de 10 milyon avro bonservis bedelini nakit olarak ödeyebileceklerini Galatasaray yönetimine iletti. Galatasaray ise toplamda en az 15 milyon avro istiyor. Sarı-kırmızılılar bu hafta iki kulüpten hangisinden daha yüksek teklif gelirse ona göre kararını verecek ve istediği rakamı bulursa transferi resmîleştirecek.

Yerliler kampa yetişiyor

G.Saray’da yerli oyuncu harekâtı da sürüyor. Özellikle bonservisi elinde olan oyunculara yönelen sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’den ayrılan Şener Özbayraklı ile anlaşma sağmış ve sağlık kontrolünden geçirmişti. Özbayraklı, Galatasaray’ın ilk etap kamp çalışmalarında yer alacak. Öte yandan bonservisi elinde olan Âdem Büyük de büyük ihtimalle Galatasaray’ın yeni sezonda alternatif golcülerinden biri olacak. Tecrübeli futbolcunun da kampa yetişmesi bekleniyor. Yerli rotasyonunda yer alması hedeflenen bir başka isim de Bursasporlu Yusuf Erdoğan. Yirmi altı yaşındaki futbolcu kulübüyle sözleşmesini feshettiği an sarı-kırmızılılara imza atacak.