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Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısında konuşuyor! Flaş Ekrem İmamoğlu mesajı Haberin devamı.
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Erdoğan konuşurken Binali Yıldırım duygusal anlar yaşadı

23 Haziran seçimleri sonra Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısına katıldı. Üzüntüsü yüzünden okunan Yıldırım'ın Erdoğan'ın konuşması esnasında bir hayli duygulandı.

23 Haziran seçimleri sonrası bugün partiler TBMM’de grup toplantılarını düzenledi. AK Parti seçim sonrası ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İmamoğlu’nu bir kez daha tebrik etti.

Erdoğan grup toplantına katılan AK Parti adayı Binali Yıldırım’a da teşekkür etti. Erdoğan’ın teşekkür konuşması sırasında Ak Parti grubunun da alkışladığı Yıldırım duygusal anlar yaşadı.. Erdoğan’ın teşekkürüne eliyle karşılık veren Yıldırım’ın bir hayli üzgün olduğu gözlendi.  Daha sonra İstanbul seçimlerine ilişkin bir açıklama yapan Erdoğan şu değerlendirmelerde bulundu:

Binali Beyin seçimi kazanmasını arzu ettik

Binali Beyin seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti ve mücadelesi için buradan teşekkür ediyorum. Binali bey İstanbul'da bürokrat olarak başladığı hizmet yolculuğunu bugüne kadar sürdürmüştür. Kendisi tecrübelerini, projelerini hayata geçirmek için aday olmuştu. Ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti.

Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum

Pazar günü yapılan İBB seçiminin de şehrimize ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. İBB'ye seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır. 31 Mart seçimlerinde, İBB seçimleriyle ilgili olarak hem birleştirme tutanaklarında hem de sandık kurullarında sonucu etkileyecek ölçüde sorunlar tespit edilmişti.

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