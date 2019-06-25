MİT'ten yeni hamle Bayraktar TB2'yi envanterine aldı

Son yıllarda yurt içinde Emniyet ve Jandarma ile ortaklaşa düzenlediği operasyonların yanı sıra özellikle yurt dışındaki nokta operasyonlarda sağladığı başarıyla da dikkatleri üzerine çeken Milli İstihbarat Teşkilatı, envanterine yeni bir silah daha aldı.

Silahlı İnsansız Hava Aracı TB2 Bayraktar, bundan sonra MİT için gözetlemekle kalmayacak, teşkilata önemli bir vuruş gücü de sağlamış olacak.

Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısının en önemli tici güçlerinden biri olan insansız hava araçlarının geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 100 bin uçuş saatini geride bıraktığı vurgulanmıştı.

Sadece TSK tarafından değil, Jandarma ve Emniyet tarafından da oldukça etkin kullanılan SİHA'ların yeni adresi Milli İstihbarat Teşkilatı oldu.

MİT'in havada gözü olacak

Sahip olduğu teknik imkanlar ve sergilediği performansla rakiplerine adeta parmak ısırtan TB2'lerin MİT'in hizmetine de girdiğine ilişkin bilgi, Baykar Makina'nın yayınladığı bilgi notunda yer aldı.