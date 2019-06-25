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Yıldız isim mesaj yolladı: İmza için İstanbul'a geleceğim

Yıldız isim mesaj yolladı: İmza için İstanbul'a geleceğim

Fenerbahçe’nin transferi için büyük uğraş verdiği Max Kruse, sarı-lacivertli kulübe mesaj yolladı ve şu ifadeleri kullandı; "Birkaç gün içinde Almyanya'ya döneceğim. Ailemle görüşüp ardından imza için İstanbul'a geleceğim"

Yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe'de Max Kruse için geri sayım başladı. Sezonun bitmesinin ardından Los Angeles'a giden Alman golcü, önceki gün sportif direktör Damien Comolli ile bir görüşme yaptı.

Görüşmede Kruse, "Birkaç gün içinde Almyanya'ya döneceğim. Ailemle görüşüp ardından imza için İstanbul'a geleceğim" dedi. Fenerbahçe, Kruse'ye yıllık garanti 3 milyon Euro verecek.

20 gole direkt etki etmeyi başardı
Geride kalan sezonda Max Kruse, Werder Bremen formasıyla toplam 36 karşılaşmaya çıktı ve 12 gol, 13 asist üretmeyi başardı. Bundesliga'da 11 gol atıp, 9 da asist yapan Kruse, 20 gole direkt etki etmeyi başardı.

Dört sezondur Bremen'de oynayan ve son üç sezonda toplam 62 gole direkt katkı veren tecrübeli futbolcu daha önce St.Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsburg formaları da giydi.

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