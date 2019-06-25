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Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal'ın 1 numarası olacak

Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal'ın 1 numarası olacak

Fenerbahçe ve Ankaragücü, kaleci Altay Bayındır için 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Emre Belözoğlu, Kolarov, Max Kruse, Fejsa ve Yevhen Konoplyanka ile prensipte el sıkışan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe, Altay Bayındır için Ankaragücü ile 1.7 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Teknik direktör Ersun Yanal, Altay Bayındır'ı yeni sezonda takımın as kalecisi yapacak.

Fenerbahçe ve kaleciler
-Volkan 1 yıl daha F.Bahçe’de
-Harun devam edecek
-Kameni ayrılmayı düşünmüyor
-Erten’in sözleşmesi uzatıldı
-Berke’nin durumu belirsiz 

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