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2019'da en çok indirilen mobil uygulama belli oldu

İhlas Haber Ajansı
2019'da en çok indirilen mobil uygulama belli oldu

Ajans Press yaptığı son araştırmada 2019 yılının ilk çeyreğinde en çok indirilen mobil uygulamaları açıkladı.

2019 yılının ilk çeyreğinde yapılan araştırmaya göre Appstore ve Andorid Playstore platformlarında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. 

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, mobil uygulamalara yönelik yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Sensortower verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2019’un ilk çeyreğinde Appstore kullanıcılarının en çok indirdiği uygulama Tiktok olarak belirlendi. Tiktok’dan sonra en çok indirilen diğer uygulamalar ise sırasıyla; YouTube, Instagram, WhatsApp ve Facebook Messenger olarak gözlemlendi. 

Google Play'da birinci Whatsapp
Appstore’un en büyük rakibi Android Google Play’de ise en çok tercih edilen uygulama WhatsApp olarak tespit edildi. Burada da Whatsapp’tan sonra Facebook Messenger, TikTok, Facebook ve Instagram olarak belirlendi. Android cihazlarda google uygulamaları kurulu ve hazır olduğu için YouTube’nin GooglePlay en çok indirilenleri listesinde olmadığı saptandı. 

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konu ile ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2019 yılında internet başlığı altında 67 bin 126 haber çıkışı tespit edilirken mobil uygulamaların 2 bin 272 haberle konuşulduğu görüldü. 

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