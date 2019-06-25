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Vücuttaki çatlak çizgileri nasıl giderilir? İşte güvenli tedavi yöntemi

Vücuttaki çatlak çizgileri nasıl giderilir? İşte güvenli tedavi yöntemi

Vücuttaki çatlak çizgilerine dikkat çeken Uzman Estetisyen Neslim Güngen, bu çatlakların nasıl giderilebileceği hakkında bilgi verdi.

Neslim Güngen çatlak tedavisinin Fibroderms cihazı ile yapıldığını belirtti. Tedavinin nasıl işlendiği hakkında bilgi de veren Güngen, "Çatlak çizgilerinizin üzerinde tek tek çalışarak orda ki collagen bağ dokunun güçlendirilmesini sağlıyoruz. İşlem, yapılan bölgede çatlakları onardığı gibi sıkılaşma da sağlamaktadır" dedi.

Onarımı yapılan çatlaklarda yüzde 30 ila yüzde 80 aralığında silinme gözlemlendiğini dile getiren Güngen, "Bu da kişinin deri yapısı ve iyileşme süreciyle bağlantılıdır. Fibroderms cihazı herhangi bir lazer cihazı veya iğneli bir cihaz değildir. İşlemden önce lokal anestezi kremle bölgeyi uyuşturuyoruz. İşlemden sonra bölgede morluklar oluşuyor. Cilt yapısına göre iyileşme süreci 2 ila 5 gün arasında değişiyor. Seans aralıkları 21 günde bir olup, uygulama 2 2.5 saat sürmektedir. İşlem sonrasında günlük hayatınıza geri dönebilirsiniz. İşlemden sonra cildinizde herhangi bir kabuk, yara vb. şeyler olmaz. Herhangi bir leke kalmaz. Menstrual dönemde uygulama yapılmaz. Uygulama sonrasında direk olarak güneş ışığına maruz kalmaktan sakınılmalıdır. Son derece güvenilir, zararsız, çok başarılı sonuçları olan bir sistemdir" diye konuştu.

çatlak

Tedavinin hedefleri nelerdir?
Güngen, tedavinin hedefleri hakkında ise şu bilgileri verdi: 

- Mikro derisel kapiller dolaşımını arttırma
- Üst deri gelişmesini hızlandırma
- Sebum üretimini canlandırma
- Hidrolipid örtüsünü onarma
- Üst derinin kalınlığını arttırma
- Cildin hidrasyonunu arttırma
- Fibroblastları uyarma
- Elastik lifi yeniden yapılandırma ve alt derinin kalınlığını arttırma

çatlak

Fibroderms'in diğer faydaları
- Lenfatik drenajı, mikrosirkülasyonu ve ,alt uzuvların kan dolaşımındaki yavaşlamayı azaltarak, kirli kanın dönüşünü arttırır.
- Toksinlerin giderilmesini hızlandırarak dokuları arındırır
- Dokunun oksijenlenmesini ve ortaya çıkan kas azalmasını, kolajen liflerinin değişimlerine karşı geliştirir.
- Toksinlerin normal olarak çıkarılmasıyla ATP üretimini yüzde 500 oranında arttırır
- Arttırılmış kas gücü ile amino asit taşıma ve protein sentezini arttırır
- Bölgesel oksijen alımının artmasıyla damar ağındaki dolaşımı arttırır
- Dokuyu iyileştirir
- Hücresel metabolik standartlaştırma yapar
- Hücre yenilenmesi ve diğer faydaları vardır

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