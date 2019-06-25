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Trump yaptırım kararını imzaladı! İran'dan temkinli yanıt geldi

Trump yaptırım kararını imzaladı! İran'dan temkinli yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve diğer üst düzey yetkililere yönelik yaptırım getiren başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu gelişme sonrası İran, ABD'nin yaptırımlarının Tahran ve Washington arasındaki diplomasi yolunu kalıcı olarak kapattığını kaydetti.

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken, Trump böylece Tahran'ın geçen hafta ABD insansız hava aracını düşürmesinin ardından İran üzerindeki baskıyı artırmak için ciddi ve daha önce görülmemiş bir adım attı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin bu yaptırımların İran'ın milyarlarca dolarlık varlığını daha bloke edeceğini söyledi.

"Düşmanca davranışlardan Hamaney sorumlu"

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımların kısmen geçen hafta İran'ın ABD insansız hava aracını düşürmesine tepki olduğunu, ancak zaten her şekilde getirileceğini söyledi. Trump ayrıca Ortadoğu'da "rejimin düşmanca davranışlarından" Hamaney'in sorumlu olduğunu söyledi.

Trump, yaptırımların "Dini lider ve dini liderin makamı ve kendisi ve makamına yakın olanların başlıca finansal kaynaklara ve desteğe erişmelerini engelleyeceğini" belirtti.

Zarif için de yaptırım sinyali

Washington ayrıca bu haftanın ilerleyen günlerinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e yaptırımlar getireceğini söyledi.

"Diplomasi yolunu kalıcı olarak kapatır"

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Mousavi, "İran'ın dini liderine (Ayetullah Ali Hamaney) ve İran diplomasisinin başındaki kişiye (Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif) boşuna yaptırımlar uygulamak diplomasi yolunun kalıcı olarak kapatılması anlamına geliyor" dedi.

Mousavi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin küresel barışı ve güvenliği sağlamak için kurulan tüm uluslararası mekanizmaları yok ettiğini söyledi.

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