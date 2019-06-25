Okan Buruk'tan milli yıldıza Fenerbahçe vetosu

Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı sonrası göreve gelen teknik direktör Okan Buruk, milli oyuncunun transferi için son kararını verdi.

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'dan boşalan koltuğu devralan Okan Buruk, yıldız kaleci Mert Günok’un ayrılığına karşı çıktı.

Mert gibi bir ismi kaybetmek istemeyen Buruk, hiçbir teklife sıcak bakmıyor. Başarılı teknik adam, hem lig yarışı hem de Şampiyonlar Ligi ön elemeleri nedeniyle böylesi bir riskin alınmasına yanaşmıyor. Bu nedenle Fenerbahçe Mert’ten ümidini kesti.