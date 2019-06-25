HABER /  EKONOMİ

IMF uyardı ekonomi ciddi risklerle karşı karşıya

IMF uyardı ekonomi ciddi risklerle karşı karşıya

IMF Başkanı Christine Lagarde, ticari gerilimlerin, borçlarda artışın ve finansal şartlarda belirsizliğin global ekonomi için ağır aşağı yönlü riskler ortaya çıkarmakta olduklarını bildirdi.

IMF, ABD-Çin tarife savaşlarının global GSYH'yı 2020'de yüzde 0,5, 455 milyar dolar azaltacağını tahmin ediyor.

Lagarde, ABD-Çin ticari çekişmelerinin, tarife artırımlarının global ekonomik aktivitede büyük bir azalış getirebileceğini, global ekonomiden hali hazırda dengelenme, istikrar işaretleri alınsa da risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini vurguladı.

Politika yapıcıların büyümeyi korumak için politika araçlarının büyük bölümünü kullanılabilr hale getirmeleri gerektiğini belirten Lagarde, "Özellikle ticaret, kurumlar vergisi, finansal düzenleme reformları, iklim değişikliği ve göçler konusunda kararlı ortak eylemde bulunulması zaruri" diye konuştu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal'ın 1 numarası olacak
Fenerbahçe yeni kalecisini buldu! Ersun Yanal'ın 1 numarası olacak
ÇAYKUR'dan zam açıklaması! Kuru çaya ne kadar zam yapıldı
ÇAYKUR'dan zam açıklaması! Kuru çaya ne kadar zam yapıldı
İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'dan çok konuşulacak AK Parti açıklamaları!
İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'dan çok konuşulacak AK Parti açıklamaları!
Diagne'nin menajeri bombayı patlattı!
Diagne'nin menajeri bombayı patlattı!
Binali Yıldırım biyografisini değiştirdi! Bakın ne yaptı
Binali Yıldırım biyografisini değiştirdi! Bakın ne yaptı
TSK'da 18 ilde kripto operasyonu! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı var
TSK'da 18 ilde kripto operasyonu! Çok sayıda kişi için gözaltı kararı var
ÖNCEKİ HABERLER
Konya LGS yüzdelik dilimleri 2019 Konya lise taban puanları
Konya LGS yüzdelik dilimleri 2019 Konya lise taban puanları
Bankalardan emekliye 1000 lira promosyon
Bankalardan emekliye 1000 lira promosyon
Mansur Yavaş'ın atamasına meclisten veto! Halk Ekmek yönetim kurulu onay alamadı
Mansur Yavaş'ın atamasına meclisten veto! Halk Ekmek yönetim kurulu onay alamadı
Elazığ Lise taban puanları 2018 -2019 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Elazığ Lise taban puanları 2018 -2019 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz itirafı
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz itirafı
Bingöl Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Bingöl Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
TSK K. Irak'ta terör hedeflerini vurdu 2 terörist öldürüldü
TSK K. Irak'ta terör hedeflerini vurdu 2 terörist öldürüldü
Muş Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Muş Lise taban puanları 2019 -2020 nitelikli okullar LGS yüzdelik dilimleri
Yorumlar