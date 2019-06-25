IMF uyardı ekonomi ciddi risklerle karşı karşıya

IMF Başkanı Christine Lagarde, ticari gerilimlerin, borçlarda artışın ve finansal şartlarda belirsizliğin global ekonomi için ağır aşağı yönlü riskler ortaya çıkarmakta olduklarını bildirdi.

IMF, ABD-Çin tarife savaşlarının global GSYH'yı 2020'de yüzde 0,5, 455 milyar dolar azaltacağını tahmin ediyor.

Lagarde, ABD-Çin ticari çekişmelerinin, tarife artırımlarının global ekonomik aktivitede büyük bir azalış getirebileceğini, global ekonomiden hali hazırda dengelenme, istikrar işaretleri alınsa da risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini vurguladı.

Politika yapıcıların büyümeyi korumak için politika araçlarının büyük bölümünü kullanılabilr hale getirmeleri gerektiğini belirten Lagarde, "Özellikle ticaret, kurumlar vergisi, finansal düzenleme reformları, iklim değişikliği ve göçler konusunda kararlı ortak eylemde bulunulması zaruri" diye konuştu.