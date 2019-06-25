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Fikret Orman'dan Burak Yılmaz itirafı

Fikret Orman'dan Burak Yılmaz itirafı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Burak Yılmaz için tatmin edici olmayan bir teklif aldıklarını belirtti.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, futbol gündemine ve transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a röportaj veren Orman, ligde ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecekleri bir kadro oluşturacaklarını belirtti. Abdullah Avcı ile görüşme ve anlaşma anlarını anlatan Fikret Orman; Burak Yılmaz, Dorukhan Toköz, Ricardo Quaresma, Shinji Kagawa, Fabri ve Loris Karius hakkında da konuştu.

İşte Fikret Orman'ın çok özel açıklamaları...

''Abdullah Avcı ile yıllık 12 milyon TL'ye anlaştık''
''Abdullah Avcı ile sözleşme işleri 10 dakikada bitti. Abdullah Hoca bizden bir şey talep etmedi. Biz bütçemizi söyledik. Bizim önümüze bir menajer de koymadı. Bildiğim kadarıyla sözleşmede tazminat maddesi yok. Sezonluk 12 milyon TL'ye anlaştık. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'den futbolcu alma talebi yok, bizim de niyetimiz yok.''

''Kagawa ile Temmuz'da görüşeceğiz''
''Bu sezon hem Avrupa Ligi'nde, hem de ligde mücadele edecek bir takım kuracağız. Birazcık daha bütçeye uygun olan oyuncular alacağız. Herkes maliyeti bonservis olarak görür. Futbolcuların maaşları seviyesinde daha makul seviyeye ineceğiz. Kagawa ile Temmuz'da bir kez daha görüşeceğiz. Eğer olursa devam etmek istiyoruz. Tabi kendisinin İspanya hayali var. Eğer iyi bir kontrat bulursa oraya da gidebilir.''

''Burak Yılmaz'a teklif geldi ama...'' 
''Burak Yılmaz buraya kariyerini bitirmek üzerine geldi. Burak için teklif geldi ama tatmin edici değil. Bizim için görüşülebilir bir konu değil. Dorukhan için gelen bir teklif ise yok. Karius'a 1,2 milyon euro kira ödüyoruz, kendisi de 2 milyon euro alıyor. Gelecek sene de kalede olacak. Fabri'yi düşünmüyoruz, 2 yabancı kaleci alınca biri sahada, diğeri tribünde oluyor. Tribündeki kaleciye niye o kadar para verelim?''

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