Mansur Yavaş'ın atamasına meclisten veto! Halk Ekmek yönetim kurulu onay alamadı

Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek'e atadığı yönetim kurulunu onaylamadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu, Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmadı.

31 Mart'ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, Halk Ekmek için harekete geçti. Yavaş, Halk Ekmek'eyönetim kurulu atadı. Yavaş'ın bu ataması Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylamadı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre konuya ilişkin açıklama Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Öztürk, "Yönetim kurulu kararlarımızı işleyebileceğimiz karar defteri eski yönetim ve atadıkları idareciler tarafından bizlerden kaçırılarak, hukuksuz bir şekilde önümüz kesilmeye çalışılmıştır" ifadelerini kullandı.



Cüneyt Öztürk, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Cumhuriyetin başkenti güzel Ankara'mızda halkın kararı ve iradesiyle 31 Mart tarihi itibariyle yeni bir dönem başlamıştır. Bu yeni dönem, halktan alınan yetkinin, belediyemizin bütün kurum ve kuruluşlarına şeffaflık, hukuka uygunluk, verimlilik, çalışkanlık, üretkenlik, dürüstlük gibi ilkelerin yansımasıyla tecelli edecektir.

"BU YETKİ KANUNUN GEREĞİDİR"

Hiç kuşkusuz Büyükşehir belediyesinin temsil yetkisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ındır. Bu yetki hem kanunun gereği, hem de halkın talebinin doğal bir sonucudur. Bu çerçevede; 25 yıldır belediye şirketlerinin yönetimi, Ankara Büyükşehir belediye başkanının inisiyatifiyle belirlenmiştir. Hal böyleyken, belediye şirketlerinde yönetimleri devretmemek için direnmek, farklı yöntemler denemek, hukuksuz olduğu kadar, halkın iradesine de saygısızlıktır.10.06.2019 tarihinde yapılan Ankara Halk Ekmek genel kurulu ile şirketin yönetim kurulu değişmiş, halka daha iyi hizmet verme, daha kaliteli ürünler sunma, daha düşük maliyetle çalışma, daha verimli hareket etme misyonunu kendine şiar edinmiş bir yönetim belirlenmiştir.

"HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE ÖNÜMÜZ KESİLMEYE ÇALIŞILMIŞTIR"

Ancak ne acıdır ki, Ticaret Sicil Müdürlüğü tartışmalı bir kararla yönetimimizi tescil etmeme yoluna gitmiş, bu karara rağmen dahi iç işleyişte meşruluğu tartışmasız olan yönetim kurulu kararlarımızı işleyebileceğimiz karar defteri eski yönetim ve atadıkları idareciler tarafından bizlerden kaçırılarak, hukuksuz bir şekilde önümüz kesilmeye çalışılmıştır.

"HUKUKSUZ ENGELLEME KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Her ne sebeple olursa olsun; ister geçmiş dönemin ortaya çıkabilecek sorunlu işlerini gizleme gayreti, ister abartılı yüksek maaşları bir süre daha alabilme çabası, isterse sadece yetkisini halktan alan bir yönetimi çalıştırmama niyeti olsun, bu hukuksuz engelleme kabul edilebilir, hoş görülebilir nitelikte değildir.

"HALKIN EKMEĞİYLE OYNAMAK ANLAMINA GELMEKTEDİR"

Halka rağmen, onun iradesiyle seçilmiş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın tasarrufuna rağmen, belki çok kısa bir süre daha bir şeyleri gizlemek, on binlerce liralık maaşlarla güzide bir şirketi zarara uğratmaya devam etmek mümkündür ama bu ne hukuki ne de ahlakidir. Halk Ekmek yönetim kurulu olarak aldığımız kararlara uyulmaması, şirketimizi olumsuz etkilemek, halkın sırtına yüklenen zararı büyütmek, kısacası halkın ekmeğiyle oynamak anlamına gelecektir. Gerek yaptığımız görev ve buna bağlı olarak aldığımız kararlardaki, gerekse engelleme çabalarına karşı iyi niyetli yaklaşımımızın ardındaki hassasiyetimiz halkın ekmeğiyle oynanmasına izin vermemek yönündedir.

"25 YILDIR BAŞKANLARIN İRADELERİYLE YÖNETİMLER DEĞİŞİYOR"

Halk Ekmek Yönetim Kurulu olarak açıkça ifade etmek isteriz ki; bundan sonraki süreçte yaşanabilecek bütün olumsuzluklar, halkın ekmeğiyle oynayanların vebali olacaktır. 25 yıldır Ankara Büyükşehir belediye başkanlarının iradesiyle yönetimler değişirken, Sayın Mansur Yavaş'ın Ankaralının ve hukukun kendisine verdiği yetkiyi kullanmasının önüne engeller koymaya çalışanlar, kendi menfaatlerini koruma çabası içine girerken kötülüğü; hukuka, millet iradesine ve Ankaralıya yapmış olacaklardır.

Bütün bu engelleme çabalarına rağmen hakkın, hukukun ve halk iradesinin gereği mutlaka tecelli edecektir. Bu konuda en küçük bir şüphe yoktur. Tek hassasiyetimiz Ankaralının bir mağduriyet yaşamaması, eski yönetimin egoları, kişisel hırsları, siyasi hesapları, maddi menfaatleri için halkın ekmeğiyle oynanmamasıdır. Şeffaflık anlayışımız gereği Halk Ekmek yönetim kurulu olarak bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiş olup, takdir Ankara başta olmak üzere halkındır."