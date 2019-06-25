Osmaniye lise taban puanı LGS yüzdelik dilimleri listesi 2019

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi de MEB tarafından erişime açılacak LGS tercih kılavuzuna ve okulların yüzdelik dilimlerine çevrildi. Peki 2019 yılında lise taban puanları ve il il okulların yüzdelik puanları nasıl işte 2019 lise yüzdelik dilim puanları tablosu...

Binlerce 8. sınıf öğrencisinin hayalindeki liseye girmek için ter döktüğü LGS sınav sonuçları MEB tarafından 24 Haziran Pazartesi günü açıklandı. Şimdi ise gözler MEB'in duyuracağı ve öğrencilerin erişimine açacağı lise taban-tavan puanları ve okulların yüzdelik dilimlerinde. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Edirne, Konya, Kayseri ve diğer illerdeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri kaç

MEB tarafından açıklanacak olan LGS yüzdelik dilimler ve liselerin taban puanları henüz erişime açılmadı. MEB tarafından LGS tercih kılavuzunun bugün en geç saat 16.00'ya kadar açıklanması bekleniyor.

LGS 2019 TABAN-TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK: LGS tercih kılavuzu için sonuçların açıklanması bekleniyor. LGS sonuçları 24 Haziran açıklanacak. Kılavuzun da hemen ertesi gün yayımlanması bekleniyor. Tercih başvurularının ise temmuz ayının ilk haftası başlaması bekleniyor.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR: Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye esas puan ile sınava giren tüm öğrencilerin içinde başarı sıralamasını gösteren değerdir.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci sınava giren bir milyon üç yüz bin öğrenci arasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. Sınavın taban ve tavan puanları o seneki sıvvan koşullarına göre sürekli değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan değerin sınav sıralaması olduğu dolayısıyla yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha doğru olacaktır.

Yüzdelik dilim, sınava giren adayın sınav sonucunda aldığı puan ile sınava giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir başarı sıralama yöntemidir. Yüzdelik dilim sınav sonuç belgesinde il ve ülke genelinde olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplanarak açıklanır.

İl geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte aynı ilde sınava giren öğrencilerin hesaplamaya dâhil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.