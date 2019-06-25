Havuza girenler gözünüz kör olabilir! Bunları yapmadan girmeyin

Yaz sezonu açılırken tatil beldelerine akın edenleri ciddi bir sağlık sorunu bekliyor. Havuzlar mikrop saçıyor ve bu önlemleri almadan girmeyin uyarısı yapılıyor.

Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım, yaz tatilinde deniz ve havuza girenleri göz enfeksiyonlarına karşı alınması gereken önlemler konusunda uyardı. Yazın sıcaklarından bunalan kişilerin tercih ettiği havuzlar, temizliğinden emin olunmadığında ciddi sorunlara davetiye çıkarabilir. Daha çok;

Havuzu çok sık kullanan kişilerde,

Vücut direnci düşük olan kişilerde,

Kontakt lens kullanan kişilerde görülür.



Kontakt lensin en büyük handikabı ise havuzun suyunu emerek, mikroorganizmaların gözeneklere yerleşmesine sebep olur ve enfeksiyonlar gelişir.



Bu belirtiler varsa havuzdan mikrop aldınız demektir

En çok karşılaşılan sorunların başında ise konjonktivit gelmektedir. Klorlama veya farklı

dezenfeksiyon işlemleriyle sterilizasyonu sağlanmayan havuzlardan bulaşan virüs, bakteri ve

parazit gibi mikroorganizmalar sebebiyle ortaya çıkar. Genel olarak;

en büyük handikabı ise havuzun suyunu emerek, mikroorganizmaların gözeneklere yerleşmesine sebep olur ve enfeksiyonlar gelişir. En çok karşılaşılan sorunların başında ise konjonktivit gelmektedir. Klorlama veya farklı dezenfeksiyon işlemleriyle sterilizasyonu sağlanmayan havuzlardan bulaşan virüs, bakteri ve parazit gibi mikroorganizmalar sebebiyle ortaya çıkar. Genel olarak; Gözlerde sulanma,

Yanma,

Kızarıklık,

Gözlerde batma hissi,

Kaşıntı,

Lens kullanılıyorsa zorlanma,

Göz çevresinde yapışkan ince bir tabaka şeklinde kendini belli eden konjonktivit

problemi aynı zamanda ışığa karşı hassasiyete sebep olur. Bu şikayetleri yaşayan

kişilerin mutlaka uzman bir göz doktoruna başvurması gerekir. Çünkü ihmal

edildiğinde çok daha ciddi sorunlara sebep olabilir.



Klor, alerjik reaksiyona sebep olabilir

Yaz aylarında en sık zaman geçirilen alanlardan biri olan havuz, içinde barındırdığı klor sebebiyle gözde önemli problemlere yol açabiliyor. Bunlardan bir diğeri ise alerjik reaksiyonlardır. Özellikle de alerjik bünyelerde ve hassas kişilerde sıklıkla rastlanılan bu durumu engellemek için alınması gereken en basit önlem deniz gözlüğü kullanımıdır.



Kimyasal konjonktivite dikkat

Havuzdaki klorun sebep olduğu göz hastalıklarından biri de kimyasal konjonktivittir. Bu durum havuzda çok fazla zaman geçiren kişilerde gözlemlenir. Çünkü havuzun az klorlanması gibi çok klorlanması da bu hastalığa sebep olabilir. Normal konjonktivit ile benzer şikayetlerle

kendini belli eden kimyasal konjonktivit; gözlerde batma, yanma, kaşıntı ve ışığa karşı hassasiyete yol açar.



Kalıcı görme hasarı yaratır

Havuzda bulunan mikroorganizmaların korneaya yerleşmesiyle birlikte kornea iltihabı gelişebilir. Saydam tabakasında beyaz leke oluşabilir bu duruma şiddetli batma ve yanma eşlik edebilir. Hatta iltihabın çok ilerlemesi durumunda korneada delinme yaşanabilir. Bu durum görmede azalma ve hatta kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Bunları yapmadan havuza girmeyin: