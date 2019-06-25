HABER /  YEREL
ADV Gelecek Burada

İzmir'de feci kaza 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İzmir'de feci kaza 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İZMİR’in Kemalpaşa ilçesinde iki aracın çarpıştığı feci trafik kazasında aynı aileden olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

İZMİR-Ankara karayolu Ören Mahallesi Kavşağında meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, Mustafa Tok’un (46) idaresindeki 35 ACB 518 plakalı otomobil, Kemalpaşa yönünden Turgutlu istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda karşı şeritte geçti. Karşı şeride geçen otomobil, Turgutlu istikametinden Kemalpaşa yönüne ilerleyen Lütfi Değer (23) yönetimindeki 35 AYY 657 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, jandarma, polis ve AKS ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS ekipleri yaralıları sıkıştığı otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aynı aileden oldukları öğrenilen Mustafa Tok, Firdevs Tok ve Yusuf Tok’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobil sürücüsü Lütfü Değer ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Tok, Firdevs Tok ve Yusuf Tok’un cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle İzmir-Ankara karayolunda bir süre tek şeritten sağlanan trafik otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cübbeli ve İsmail Saymaz birbirine girdi
Cübbeli ve İsmail Saymaz birbirine girdi
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
DEAŞ'ın sözde emiri Kayseri'de yakalandı
Edirne'deki cinayet davasında karar
Edirne'deki cinayet davasında karar
Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
Kaynaşlı ile Bolu Tüneli arası 20 gün süreyle ulaşıma kapatıldı
Rum seri katile 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
Rum seri katile 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
ABD'nin İran yaptırımları Hamaney'i de kapsayacak şekilde genişletildi
ABD'nin İran yaptırımları Hamaney'i de kapsayacak şekilde genişletildi
ÖNCEKİ HABERLER
Lise taban puanları okul yüzdelik dilimleri MEB 2019 tam liste
Lise taban puanları okul yüzdelik dilimleri MEB 2019 tam liste
Canlı & Cansız sergisi Galeri Sanatyapım’da
Canlı & Cansız sergisi Galeri Sanatyapım’da
Cami imamını mutluluktan uçuran not bakın ne yazıyor!
Cami imamını mutluluktan uçuran not bakın ne yazıyor!
Galatasaray'da transfer taaruzu başlıyor
Galatasaray'da transfer taaruzu başlıyor
Kahramanmaraş'ta 139 bin lira çalan zanlı serbest kaldı
Kahramanmaraş'ta 139 bin lira çalan zanlı serbest kaldı
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yerleri ÖSYM açıklaması
DGS ne zaman 2019 DGS sınav giriş yerleri ÖSYM açıklaması
Aydın'da bir şahıs kadın arkadaşını kaçırıp intihar etti
Aydın'da bir şahıs kadın arkadaşını kaçırıp intihar etti
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 bekçilik sınav tarihleri 1. ve 2. dönem
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 bekçilik sınav tarihleri 1. ve 2. dönem
Yorumlar