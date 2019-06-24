Rum seri katile 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

Güney Kıbrıs'ta 2’si çocuk 7 kişiyi öldüren 'seri katil' Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Metaksas, çıkarıldığı Rum Ağır Ceza Mahkemesinde 7 kişiyi öldürdüğünü kabul etti. Rum avukatlar, Metaksas'ı savunmayı kabul etmedi.

Güney Kıbrıs'ta işlediği her bir cinayet için 7 kez müebbetle yargılanan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas, geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildi.

Mahkemede gözyaşları içerisinde savunma yapan 'seri katil' Metaksas, "İğrenç suçlar işledim. Suçlarımı anlıyorum. Zamanın da gerisine dönemem" dedi.

"Özür diliyorum"

İşlediği suçların çözümü için yardımcı olacağını söyleyen Metaksas, "İtiraf etmeliyim ki artık kimseye zarar vermeyeceğim. Kurbanların ailelerinden ve kurbanların ruhlarından özür dilerim. Kıbrıs halkından özür dilerim. Çocuklarımdan ve ailemden özür dilerim. Belki bir nebze merhem olur" diye konuştu.

'Büyük bir eziyet yaşadığını' söyleyen Metaksas, "Ben unutmak istiyorum. Neden bunları yaptım, cevap bulamadım. Davam hakkında kapsamlı bir çalışma yapmak için bilimsel ekibin emrindeyim" dedi.

Nikos Metaksas, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.