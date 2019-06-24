Hadi Özışık'tan bomba seçim yorumu!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Ekrem İmamoğlu ekibinin Binali Yıldırım'ın ekibine göre daha profesyonel olduğunu söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, 3600 ek gösterge olmak üzere seçmene verilen bir takım sözlerin tutmadığını söyleyerek tüm bunlara ekonomik sorunların da eklenmesiyle 23 Haziran'daki farkın arttığını söyledi. Özışık, Ekrem İmamoğlu ekibinin Binali Yıldırım'ın ekibine göre daha profesyonel olduğunu ifade etti.

Hadi Özışık, NTV'de katıldığı programda 23 Haziran seçimlerini değerlendirdi. AK Parti'nin 23 Haziran seçimleriyle yüzleşmesi gerektiği görüşüne asıl yüzleşme 31 Mart'ta başlamalıydı sözleriyle itiraz eden Özışık, bu başarısızlığın mimarlarının cezalandırılmadığını hatta ödüllendirildiğini söyledi.

İşte Özışık'ın açıklamalarından bazı satır başları:

"31 Mart'ta bu yüzleşme gerçekleşmeliydi. İnsanlar bunu bekledi. İstanbul'da bir başarısızlık vardı. 31 Mart seçimlerinde ve bu başarısızlığın mimarları cezalandırılmadı hatta ödüllendirildi diyebiliriz. Bu insanlardan isim vermeye gerek yok, teşkilatlar hala iş başında. Yüzleşmede geç kalındı diyebilirim.

O görüşmeyi anlattı

Bir bakan ile görüştüm, 23 Haziran'dan 2-3 gün önce. Nasıl saha diye sorduğumda kötü olduğunu söyledi. Niye kötü diye sorduğumda ise "17 yıldır iktidarız. Siz her dönemde gittiğinizde insanlar bizlerden bir şey istemiş ve biz bu insanlara her defasında gözlerinin içlerine bakarak hallederiz demişiz ve gitmişiz. Artık insanlar işinin çözülmesine rağmen sana "oy yok" diyor. Bunu yüzümüze söylüyor. Bu bizim kaybedeceğimiz anlamına geliyor." İki gün öncesinde bir bakan seçimin kaybedileceğini ve aradaki farkın çok fazla olacağını gördü ve anlattı.

Bu kadar fark neden oldu?

31 Mart seçimlerinden önce hatırlayacaksınız Erdoğan çok ciddi bir konuşma yaptı ve Hülagü Han mesajını verdi. Tevazu dedi...

Seçimin de ana teması tevazuydu. Bu oldu mu acaba sorgulamak gerekiyor.

İşin içine mağduriyeti koyalım, ekonomiyi koyalım, YSK'nın kararını koyalım. Bir çok şey koyabiliriz ama nasıl oldu da bu kadar fark oldu?

"İmamoğlu ekibi daha profesyonel"

Ekrem İmamoğlu ve ekibi çok iyi çalıştı ve kazandı. Profesyonelce çalıştılar. Şimdi Ekrem İmamoğlu, Haliç Köprüsü'ne çıkıyor ve bayram mesajı verecek. Yanında iki tane kameraman bir tane söz yazarı bir tane yönetmenle gidiyor ve o çekimleri profesyonelce yapıyor. İmamoğlu, cep telefonunu eline alıp "Sayın İstanbullular bayramınızı kutluyorum" diyebilirdi. Bunu yapmadı profesyonelce yönetti. Sosyal medyada ciddi birer dakikalık mesajlarla sürekli insanlarla ilişki içerisinde oldu. Kendini anlattı ve bunu profesyonelce yaptı. Karşı tarafa baktığımda.

"Profesyonellik nazına zerre kadar bir şey yok"

Binali Yıldırım bu ülkeye hizmet etmiş bir insan. Etrafındaki insanlara baktığınızda profesyonellik namına zerre kadar bir şey yok. Yani Binali Bey'in esprilerini alıp sosyal medyada reklam olarak yayınlamak bana göre çok yanlıştı.

Yine Binali Bey cep telefonun karşısına çıkıyor, bu ülkede başbakanlık yapan bir isim. Telefonun karşısına geçiyor "Sevgili İstanbullular bayramınız kutlu olsun" diyor. Her şeyi bir tarafa bırakın bu ortak yayın sonrası bir programa çıktı hatırlayacaksınız. Dedi ki "heyecanlandınız mı" diye sorulduğunda "ben değil ama ekibim tedirgindi" dedi.

Özeti şu... Ekrem İmamoğlu'nun yanında profesyonel bir ekip vardı, kendini iyi anlattı ve insanlara dokunmayı bildi. AK Parti bir çok konuda verdiği sözleri tutmadı. Mesela 10 yıldır 3600 gösterge gündemde. Her dönemde söz verilmiş ama ertelenmiş.

Tüm bunların üzerine bir de ekonomiyi ekleyin üst üste koyduğunuzda Ekrem İmamoğlu kazandı, Binali Yıldırım da kaybetti."