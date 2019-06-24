Microsoft'tan çalışanlarına yasak! Artık bunu yapamayacaklar

Bilgisayar yazılımları, elektronik cihazlar, kişisel bilgisayarlar ve bilişim hizmetleri geliştiren Microsoft'un, başta Amazon ve Google olmak üzere bir dizi rakip ürünün kullanılmaması konusunda çalışanlarına uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.

Temeli 1975 yılında atılan Microsoft şirketi çalışanlarının, Slack kullanmasına izin verilmezken, Amazon Web Services ve Google Docs kullanımları da yasaklandı.

Donanımhaber'den alınan bilgilere göre yasaklar bunlarla da sınırlı kalmadı. GitHub artık “çok gizli bilgi türleri, teknik özellikler veya kod” için kullanılamayacak. Grammarly ise tamamen yasaklanmış durumda.

Yasaklar güvenlik için

Çalışanlar dilbilgisi hatalarını belirlemek için metin analiz aracı kullanacaklar. İlk bakışta Microsoft'un bu yasakları getirerek, çalışanları kendi ürünlerini kullanmaya teşvik ettiği düşünülebilir. Ancak şirketten yapılan açıklamalara göre bu bir güvenlik meselesi.

Hassas olmaları istendi

Microsoft, çalışanlarına gönderdiği notta, rakip servisleri yasaklamanın, şirket içi bilgilerin dışarıya sızmaması için önemli olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Slack ve Grammarly platformlarının güvenlik zaafiyeti yaratabileceği konusunda uyarılar yapan şirket, çalışanlarından bu konuda hassas olmalarını istedi.