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Kadir Topbaş'tan İmamoğlu paylaşımı geldi Ayrıca bir temennisi var

Kadir Topbaş'tan İmamoğlu paylaşımı geldi Ayrıca bir temennisi var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı eski Başkanı Kadir Topbaş, 23 Haziran'da yapılan seçimlerde rakibi Binali Yıldırım'a karşı kazanan Ekrem İmamoğlu ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yenilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanılığı seçimlerinde yüzde 54 küsür oy alarak yarışı önde bitiren Ekrem İmamoğlu'yla ile ilgili toplumun her kesiminden mesajlar gelmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda İBB'de 3 dönem başkanlık yaptıktan sonra istifa edip siyasi arenadan çekilen Kadir Topbaş, sosyal medya hesabından İmamoğlu hakkında bir mesaj paylaştı.

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