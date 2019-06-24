Almanlar bombayı patlattı! Ozan dünya devine gidiyor

Alman medyası, Bayern Münih'in Ozan kabak için masaya oturmaya hazır olduğunu yazdı.

Almanya'da yayınlanan Kicker dergisi ile Bild gazetesi, Bayern Münih'in Ozan Kabak'ın transferi için masaya oturmaya hazır olduğunu duyurdu.

Kicker dergisi, Bayer Münih yetkililerinin Ozan Kabak'ın temsilcileriyle bu hafta içinde bira raya geleceğini yazdı. 19 yaşındaki oyuncuyla, Shalke 04, AS Monaco, Manchester United, West Ham United ve Milan'ın da ilgilendiği kaydedilirken; Ozan Kabak'ın sadece 6 ay önce Stuttgart'a 11 milyon Euro'ya geldiği vurgulandı.

15 milyon Euro

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat'ın Ozan Kabak'ın takımda kalacağını zannetmediğini söylediği belirtildi ve oyuncunun sözleşmesindeki 15 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olduğu hatırlatıldı.

Hummels'in yerine Ozan

Bild gazetesi de Bayern Münih'in Ozan Kabak'ı transfer etmeyi düşündüğünü okuyucularına duyurdu. Haberde, Bayern'in Matts Hummels'in Borussia Dortmund'a dönmesinin ardından transfer yapmayı düşünmediği; ancak Ozan Kabak'ın 15 milyon Euro'luk sözleşme fesih beledinin Alman devini cezbettiği ve iyi bir yatırım anlamı taşıdığı vurgulandı.