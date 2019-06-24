HABER /  DÜNYA

Trump İran’dan ne istediğini açıkladı

Trump İran’dan ne istediğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, “ABD’nin İran’dan isteği çok basit, nükleer silah ve teröre destek yok” dedi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter’dan yaptığı açıklamada Çin, Japonya ve İran’a karşı uyarılarda bulundu.

Trump, “Çin, petrolün yüzde 91'ini, Japonya yüzde 62'sini ve diğer birçok ülke de aynı şekilde Hürmüz Boğazı'ndan alıyor. Neden diğer ülkeler için nakliye rotasını yıllardır sıfır tazminat karşılığında koruyoruz. Bu ülkelerin hepsi, her zaman tehlikeli bir yolculuk yapan gemilerini korumalı. ABD'nin dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük enerji üreticisi haline gelmesi için orada olması bile gerekmiyor” dedi.

İran’a ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, “ABD’nin İran’dan isteği çok basit, nükleer silah ve teröre destek yok” ifadelerini kullandı. 

Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da İran kıyıları yakınlarında 'Front Altair' ve 'Kokuka Courageous' adlı petrol tankerlerine saldırı düzenlenmişti. ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. İran ise saldırıyla hiçbir bağlantısı olmadığını belirterek, suçlamaları reddetmişti. Yaşanan olayların ardından İran 20 Haziran’da hava sahasına giren ABD’ye ait askeri bir insansız hava aracını vurmuş, iki ülke arasındaki gerilim tırmanmıştı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yer Mersin! Koğuşu ateşe verince 8 memur hastanelik oldu
Yer Mersin! Koğuşu ateşe verince 8 memur hastanelik oldu
Adis Jahovic Evkur Yeni Malatyaspor'da
Adis Jahovic Evkur Yeni Malatyaspor'da
TMSF Yaşarbank'ın borcunu tahsil ettiğini duyurdu!
TMSF Yaşarbank'ın borcunu tahsil ettiğini duyurdu!
Türkiye'deki 4 akbaba türünden biri! Sakallı akbaba Gümüşhane'de görüntülendi
Türkiye'deki 4 akbaba türünden biri! Sakallı akbaba Gümüşhane'de görüntülendi
Hadi Özışık ve Korkmaz Karaca İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi
Hadi Özışık ve Korkmaz Karaca İstanbul seçim sonuçlarını değerlendirdi
Almanya'da iki savaş uçağı çarpıştı
Almanya'da iki savaş uçağı çarpıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!
Adana'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon!
Emekli maaşı ne kadar oldu en düşük emekli maaşı kaç lira
Emekli maaşı ne kadar oldu en düşük emekli maaşı kaç lira
Türkiye ve Azerbaycan arasında e-devlet protokolü
Türkiye ve Azerbaycan arasında e-devlet protokolü
ASDEP nedir 2019 ASDEP başvuru şartları alımları ne zaman?
ASDEP nedir 2019 ASDEP başvuru şartları alımları ne zaman?
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Bekçilik sınav tarihleri 2019 bekçilik sınav merkezleri il listesi
Hülya Kuran'ın eşi Selami Kuran ile kızı ve oğlu! Kocasını gören babası sanıyor
Hülya Kuran'ın eşi Selami Kuran ile kızı ve oğlu! Kocasını gören babası sanıyor
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
AÖL sınavı ne zaman 2019 Açık lise 3. dönem sınav tarihleri
Yorumlar