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Yer Mersin! Koğuşu ateşe verince 8 memur hastanelik oldu

Yer Mersin! Koğuşu ateşe verince 8 memur hastanelik oldu

MERSİN Tarsus'taki cezaevinde bir hükümlünün yatakları ateşe vererek çıkardığı yangın sonucu 8 infaz memuru hastaneye kaldırıldı.

Tarsus Cezaevleri Kampüsü T3 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik koğuşta kalan E.K., elinde bulunan çakmakla yatakları ateşe vererek yangın çıkardı.

Hastaneye kaldırıldılar

Cezaevi yönetimince anında müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen 8 ceza infaz kurumu memuru Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnfaz memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sıklıkla hastaneye sevk ediliyor

Öte yandan, yangına neden olan hükümlünün disiplinsiz davranışlarının yoğun olduğu ve sıklıkla hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın, Cezaevi Cumhuriyet Savcılığınca yürütüldüğü bildirildi.

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