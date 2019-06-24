HDP İstanbul İBB Başkanı seçilen İmamoğlu'ndan beklentisini duyurdu!

23 Haziran İstanbul seçimi ile ilgili yaptığı açıklamada HDP Sözcüsü Günay Kubilay, "Beklentimiz yerel demokrasinin güçlendirilmesi, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışının önümüzdeki döneme yön vermesidir" ifadelerini kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 54,21 ile İstanbul seçimini kazandı. HDP Sözcüsü Günay Kubilay, parti genel merkezinde, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı arasında basın toplantısı düzenledi.

"İstanbul halkının iradesi gasp edilmişti"

Kubilay, 31 Mart seçimleri sonrası AK Parti-MHP'nin metropolleri ve kayyum atanan büyükşehir belediyelerini kaybettiğini vurgulayarak, "İstanbul halkı 6 Mayıs'ta gasp edilen siyasi iradesini çok sert bir tepki göstererek geri aldı. Bu sadece bir belediye seçimi olmadı, bütün eksikliklerine rağmen, Türkiye'de bütün teamüllerine rağmen seçimle gelenin seçimle iktidarı bıraktığı bir geleneğin ısrarcısı olduğunu da gösterdi" dedi.

HDP'nin beklentisi ne?

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran seçimini büyük bir farkla kazandığına vurgu yapan Kubilay, HDP olarak İmamoğlu'na başarılar temennisinde bulundu.

Kubilay, HDP olarak seçimlerde izledikleri stratejileri gereği yerel yönetimler siyaseti bakımından beklentilerini şöyle dile getirdi:

- "Sadece İstanbul'da değil Adana, Mersin, Yalova, İzmir gibi bizim oy desteği yaptığımız bütün şehirlerde beklentimiz yerel demokrasinin güçlendirilmesi, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir yerel yönetim anlayışının önümüzdeki döneme yön vermesidir. Bunun içerisinde önümüzdeki süreci izleyeceğiz ve yerel yönetim çalışmalarını değerlendirmeye tabii tutacağız."

"İstanbul'da üstenci ve kibirli dil kaybetmiştir"

Kubilay, 23 Haziran değerlendirmesine şöyle devam etti:

Biz umuyoruz ki bundan sonra hiç kimse halkın demokratik iradesini zor yoluyla ortadan kaldıracak herhangi bir adıma tevessül etmeyecektir. İstanbul'da sadece demokrasi kazanmamış İstanbul'un kaybedenleri de vardır. İstanbul'un kaybedeni iktidar bloğudur, İstanbul'da üstenci ve kibirli dil kaybetmiştir. Çatışmacı ve kutuplaştırıcı siyaset kaybetmiştir. Kara ve ranta dayalı belediyecilik anlayışı kaybetmiştir. Kentsel dönüşüm adı altına başta İstanbul olmak üzere büyük metropolleri sürgün şehri haline gelen kentlerin tarihini kimliğini yok eden tekçi, monolitik anlayışlar kaybetmiştir. Bunun iyi anlaşılmasında fayda vardır.

Öcalan'ın mektubu

Abdullah Öcalan'ın İmralı Cezaevi'nden gönderdiği mektuba değinen Kubilay, şunları söyledi:

-Sayın Öcalan'ın İmralı'dan kurduğu her cümleyi, söylediği her sözü yüzeysel değil, kısır parti politikalarının arasında faydacı bir politikayla değil, tarihsel perspektifle ele almak ve fırsata dönüştürmek gerekmektedir. Kürt halkı bir kez daha, İstanbul seçiminde de Kürt sorununda da çözümün muhatabının Sayın Öcalan olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla Sayın Öcalan'la oturup konuşmak, tartışmak, optimum noktada çözüm yolu bulmak ve Türkiye halklarının eşit, özgürlükçü anlayışa göre çözüm bulmak gerekir.