İstanbul seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi heyeti başkanı Dawson topa tuttu!

23 Haziran İstanbul seçimlerini izleyen Avrupa Konseyi heyeti başkanı Andrew Dawson, "Gözardı edemeyeceğimiz kadar çok agresif bir tepkiyle karşılaştık" diye konuştu.

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi heyeti başkanı Andrew Dawson, İstanbul seçimlerinde Türk yetkililerin daveti üzerine 13 Avrupa ülkesinden 14 yabancı gözlemcinin İstanbul'da 30 ilçede sandıklarda görev aldığını, heyettekilerin genel olarak seçim sahada olumlu karşılandıklarını ancak birkaç kez saldırgan tavırla karşılaştıklarını söyledi.

"Çok agresif tepkiyle karşılaştık"

Dawson, düzenlediği basın toplantısında "Gözardı edemeyeceğimiz kadar çok agresif tepkiyle karşılaştık. Delegelerimizin gözünü korkutma girişimleri oldu. Bu tür olayları daha önce hiçbir seçimde yaşamamıştık" diye konuştu.