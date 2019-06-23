Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 1 Milyona 1 soru kalmıştı

Koç Üniversitesi işletme bölümünden yeni mezun olan ve Hollanda Amsterdam'da yüksek lisansa kabul edilen Hande'nin tek isteği yüksek lisans için yurt parası çıkarmaktı. Aklından geçen miktarın en az 15 bin olduğunu söyleyen Hande bakın ne kadar kazandı...