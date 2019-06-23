Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu! 1 Milyona 1 soru kalmıştı
Kim Milyoner Olmak İster'in 832. bölümünde 250 bin liralık soruyu gören yarışmacı 23 yaşındaki Hande Kaya, geceye resmen damga vurdu.
Koç Üniversitesi işletme bölümünden yeni mezun olan ve Hollanda Amsterdam'da yüksek lisansa kabul edilen Hande'nin tek isteği yüksek lisans için yurt parası çıkarmaktı. Aklından geçen miktarın en az 15 bin olduğunu söyleyen Hande bakın ne kadar kazandı...
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23 yaşındaki Hande Kaya'nın performansı ayakta alkışlandı. Hollanda'da yapacağı yüksek lisans için yurt parası çıkarmaya gelen Hande yarışmadan 125,000 TL kazanarak ayrıldı. İşte Hande Kaya'ya sorulan sorular ve cevapları...
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