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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken İmamoğlu mesajı
ABD Türkiye Büyükelçisi Satterfield, ''Avrupa'nın en büyük kentini yönetecek Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız'' dedi
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullanarak tebrik mesajında bulundu.
Büyükelçilik açıklamasının tamamında, "Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız. Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler" ifadelerini kullandı.
Mesaj, ABD'nin İstanbul Büyükelçiliğinin twitter hesabından yayınlandı.
Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri dün oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler. Avrupa’nın en büyük şehrini yönetecek olan @ekrem_imamoglu’na en iyi dileklerimizi sunarız.— ABDIstanbul (@ABDIstanbul) 24 Haziran 2019
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