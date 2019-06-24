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ABD Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken İmamoğlu mesajı

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken İmamoğlu mesajı

ABD Türkiye Büyükelçisi Satterfield, ''Avrupa'nın en büyük kentini yönetecek Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız'' dedi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, "Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız" ifadelerini kullanarak tebrik mesajında bulundu.

Büyükelçilik açıklamasının tamamında, "Avrupa'nın en büyük şehrini yönetecek olan Ekrem İmamoğlu'na en iyi dileklerimizi sunarız. Katılımcı demokrasinin etkileyici bir örneğini sergileyen İstanbul sakinleri, oy verip seslerini duyurmak üzere sandığa gittiler" ifadelerini kullandı.

Mesaj, ABD'nin İstanbul Büyükelçiliğinin twitter hesabından yayınlandı. 

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