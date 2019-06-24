Final sonrası Fenerbahçe'ye ceza yağdı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile kulüp başkan vekili Semih Özsoy'a Anadolu Efes ile oynanan Play-Off final serisindeki açıklamalar ve olaylar nedeniyle bir dizi cezalar verdi.

TBF sitesinden yapılan açıklamada, tedbiren men edilmiş olmasına rağmen, final serisine ilişkin basın açıklaması yapan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 75 bin TL para cezası verildi. Özsoy ayrıca, basın toplantısında “sportmenliğe aykırı açıklamalar”ı nedeniyle de 35 bin TL olmak üzere toplam 110 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya ise 19 Haziran'daki maçta çıkan olaylar için 1 iç saha ve 47 bin 500 TL para cezası, 21 Haziran'daki maçta çıkan olaylar nedeniyle 2 deplasman yasağı ve 32 bin 500 TL para cezası verdi.

TBF; Fenerbahçe Beko'ya serinin 5. maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 1 ve tribünden atılan cismin 1 kişiyi yaralaması nedeniyle de 1 olmak üzere 2 deplasman maçından men ve 66 bin 250 lira para cezası vermişti. Kurul, sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Semih Özsoy'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira, Anadolu Efes'e ise 15 bin lira para cezası verilmesini kararlaştırmıştı.