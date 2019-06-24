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Merakla beklenen 16 inç MacBook Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu!

Merakla beklenen 16 inç MacBook Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu!

Şu sıralar iPhone telefonlarına getireceği iOS 13 güncellemesi üzerinde çalışan Apple'dan 16 inç MacBook Pro müjdesi geldi.

Geçtiğimiz günlerde Eylül 2015 ile Şubat 2017 arasında üretilen MacBook Pro'ların bir bölümünü geri çağırarak skandala yol açan Apple, yeni MacBook Pro üzerinde çalışıyor.

Yeni bir rapora göre, ABD’li teknoloji devinin tamamen yenilenmiş 16 inç MacBook Pro’su Eylül ayında görücüye çıkacak.

IHS Markit analisti Jeff Lin, 16 inç ekran boyutundaki yeni MacBook Pro’nun önümüzdeki eylül ayında tanıtılacağını bildirdi. 

Özellikleri ne olacak?
Apple’ın yeniden tasarladığı MacBook Pro’nun, LG Display imzalı 3072 x 1920 çözünürlüğe sahip bir LCD panel kullanacağı söyleniyor. Mevcut model, 2880 x 1800 çözünürlüğünde 15.4 inç ekrana sahip olacak. Bu anlamda önemli bir iyileştirme alacak olan dizüstü bilgisayar, aynı zamanda yeni bir işlemciye de sahip olacak.

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Lin ayrıca MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro’nun da işlemci tarafında yükseltme alacağını söylüyor. 12 inçlik MacBook’a dair herhangi bir bilgi paylaşmayan analist, söz konusu modelin iki yıldan fazla bir süredir güncelleme görmediğine dikkat çekti. 

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