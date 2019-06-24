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Fatih Altaylı bomba kulisi patlattı! İşte İBB'nin ikinci adamı olacak isim

Fatih Altaylı bomba kulisi patlattı! İşte İBB'nin ikinci adamı olacak isim

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, "Duyduğum kadarı ile belediyedeki en önemli görev olan genel sekreterliğe, Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş" kulisini paylaştı.

Altaylı, "Müneccim olmaya gerek yok" başlıklı yazısında yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

"Ekrem İmamoğlu kendisinin bile ummadığı kadar büyük bir sorumluluğun altında şu anda." diyen Altay'lının yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş"

Duyduğum kadarı ile Belediye’deki en önemli görev olan genel sekreterliğe, Tüpraş’ın eski CEO’sunu getirecekmiş. Bana doğru bir tercih gibi görünüyor. En azından mantık olarak. İstanbul’da yazılacak başarılı bir hikaye, Türkiye için de yeni ve önemli bir umut demektir. Göreceğiz.

Yavuz Erkut kimdir?

TÜPRAŞ’ın 2005-1015 yılları arasında 10 yıl boyunca genel müdürlüğünü yapan Yavuz Erkut Tüpraş’ın ardından Azeri devlet şirketi Socar’ın Türkiye Başkanlığı’na getirilmişti.

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