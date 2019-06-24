Gülben Ergen'in Ekrem İmamoğlu twitini gördünüz mü! AK Parti'yi terketmiş
AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen şarkıcı Gülben Ergen, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesini Twitter'dan "Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun" diyerek kutladı.
Başarılı şarkıcı Gülben Ergen, resmi olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yayınladığı mesajla Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlediği her türlü etkinliğe katılan ve AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Gülben Ergen, seçimlerin açıklamasıyla tarafını belli etti.
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Seçim boyunca siyasi paylaşımlarda uzak duran Ergen, dün akşam İmamoğlu ve ailesinin fotoğrafını paylaşarak tebrik etti.
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Gülben Ergen, paylaşımında şunları söyledi: Tebrikler eşine ve çocuklarına hep aşkla bakan ve her fırsatta ailesine minnetle teşekkür eden Ekrem İmamoğlu İstanbul ve ülkemiz için hayırlı olsun
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