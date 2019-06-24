Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan seçim açıklaması!

31 Mart seçimlerinde verileri durdurduğu gerekçesiyle eleştirilerin odağı haline gelen Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan açıklama geldi. AA müdürü diğer seçimde verileri kesme nedenini bu seçimde açıkladı.

Anadolu Ajansı 31 Mart seçimlerinde neden verileri kestiğini yaklaşık iki ay sonra açıklayabildi. Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın yaptığı açıklamaya göre, seyyar sandıklar ve cezaevi sandıklarından çıkan verileri sadece YSK görebiliyor. 31 Mart seçimlerinde yüzde 99'larda kalan veri bu yüzden girilememiş.

Kazancı, AA'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini başarılı şekilde kamuoyuna aktardığını belirterek, "Böylesi büyük hacimli verilerin herhangi bir aksama olmaksızın 2.5 saat gibi kısa bir süre içinde halka ulaştırılması büyük bir başarı. Bunu dünyada yapabilen ikinci bir yayın kuruluşu yoktur" dedi.

Dün yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini oyların yüzde 54.21'ini alan Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu böylece, cumhuriyet tarihine 17. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak adını yazdırdı. Dün ortaya çıkan sonuçlarla, İstanbul seçimiyle ilgili yaklaşık 3 aydır devam eden tartışmalar da sona erdi.

Sonuçlara ait verileri aboneleriyle paylaştı

Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim sonuçlarıyla ilgili yayın yasağını kaldırmasından önce sonuçlara ait verileri aboneleriyle paylaştı. YSK'nın saat 19.15'te seçim yayın yasağını sona erdirmesinin ardından ise 'secim.aa.com.tr' adresi üzerinden doğrudan vatandaşa sonuçlar ulaştırıldı.

En güncel sonuçlar yerli ve yabancı yüzlerce basın kuruluşuna iletildi

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA'nın yasaklar sona erdikten sonra en güncel sonuçları yerli ve yabancı yüzlerce basın kuruluşuna ilettiğini söyledi. Kazancı, AA'nın dün akşam 2.5 saat içinde galibin ilan edildiği verilerin yüzde 99'unu abonelerine ulaştırdığını ifade etti.

13 dilde eş zamanlı olarak dünyaya aktarıldı

Anadolu Ajansı'nın sandık verilerine bu yıl 2 bin 250 basın kuruluşunun abone olduğunu belirten Kazancı, sonuçların aynı zamanda AA'nın yayın yaptığı 13 dilde eş zamanlı olarak dünyaya aktarıldığını söyledi.

Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getirdik

Avrupa, ABD ve Arap basınının sonuçları AA üzerinden takip ettiğini belirten Kazancı, "Kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getirdik. İstanbul seçiminde sandık başından alınan veriler grafikler eşliğinde abonelerimize iletildi" dedi.

Asıl sonucu görmek için YSK'dan gelen açıklama beklendi

Yüzde 100'lük sonucun resmi olarak YSK tarafından açıklanmasını da değerlendiren Kazancı, bunun sebebini şöyle açıkladı: "Anadolu Ajansı sadece okullarda kurulan sandıklardan veri toplayıp abonelerine ve kamuoyuna duyuruyor. Bu veriler sandık başındaki sayım sonuç tutanaklarından elde ediliyor ve AA bu verileri süratle abonelerine aktarıyor. Bunun dışında seyyar sandıklar ve cezaevi sandıklarından çıkan verileri sadece YSK görebiliyor.

YSK'dan gelen açıklama beklendi

Bu yüzden her seçimde AA'nın veri akışı yüzde 99 civarında kalmaktadır. Dün yapılan seçimde de veri akışı yüzde 99.37'de durdu ve asıl sonucu görmek için YSK'dan gelen açıklama beklendi. Resmi olmayan kesin sonuçlar bu sabah YSK tarafından duyuruldu. YSK tarafından açıklanan oy oranları dikkate alındığında AA verileriyle resmi verilerin birebir örtüştüğü görülmekte. Her iki veride de adayların oy oranları şu şekilde tamamlanmıştır: Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 54.21, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yüzde 44.99."

Dünyaya örnek bir yayıncılık yapılıyor

Kazancı, Anadolu Ajansı'nın 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin veri yayınının sorumlu yayıncılık ilkesine göre başarıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "AA, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini son derece başarılı şekilde kamuoyuna aktarmıştır. 31 bin 342 sandıkta 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanmıştır. Böylesi büyük hacimli verilerin herhangi bir aksama olmaksızın 2.5 saat gibi kısa bir süre içinde halkımıza ulaştırılması büyük bir başarıdır.

Bunu dünyada yapabilen ikinci bir yayın kuruluşu yoktur

Bunu dünyada yapabilen ikinci bir yayın kuruluşu yoktur. En gelişmiş ülkelerde bile yalnızca sandık çıkış anketleri aktarılırken, AA her seçimde Türkiye çapında sandık başı verilerini aktararak dünyaya örnek bir yayıncılık yapmaktadır. Ayrıca başarımızı perçinleyen en önemli ayrıntı şudur; her seçimde olduğu gibi aktardığımız bu veriler, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de resmi YSK verileriyle birebir aynı çıkmıştır.