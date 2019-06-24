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Fatih Portakal 15 madde saydı AK Parti ve MHP için eskisi gibi olacak dedi

Fatih Portakal 15 madde saydı AK Parti ve MHP için eskisi gibi olacak dedi

FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal İstanbul seçim sonuçlarından çıkan mesajı kendince 15 maddede sıraladı. Portakal'ın iddiasına göre AK Parti ve MHP için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Ekrem İmamoğlu'na verdiği açık destekle bilinen Fatih Portakal twitter hesabından seçim sonuçlarını yorumladı. "Yandaş olmayan bir gazeteci gözüyle" vurgusu yapan Fatih Portakal, "800 bin oy farkının nedenleri" deyip 15 madde saydı.

Portakal'ın maddeleri şöyle:

1- tek adam yönetimi
2- fazlaca kibir
3- yakınları kollama/kayırma
4- halktan kopukluk
5- nefret dili
6- insanları güzel sözlerle kandırma
7- şatafat
8- politika üretememe
9- ülkeyi ABD ve Rusya’ya daha bağımlı hale getirme
10- vasıfsız, liyakatsız yöneticiler
11- tek adama karşı parti içi cesaretsizlik
12- getirdikleri ucube sistem
13- günü gününe uymayan sözler
14- parti devlete dönüşme arzuları
15- ve nasırlaşan vicdanları

15 maddenin ardından Fatih Portakal, AK Parti ve MHP için hiçbir şeyin eskisi olmayacağını belirtti. 

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