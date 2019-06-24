Fatih Portakal 15 madde saydı AK Parti ve MHP için eskisi gibi olacak dedi

FOX ana haber sunucusu Fatih Portakal İstanbul seçim sonuçlarından çıkan mesajı kendince 15 maddede sıraladı. Portakal'ın iddiasına göre AK Parti ve MHP için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

Ekrem İmamoğlu'na verdiği açık destekle bilinen Fatih Portakal twitter hesabından seçim sonuçlarını yorumladı. "Yandaş olmayan bir gazeteci gözüyle" vurgusu yapan Fatih Portakal, "800 bin oy farkının nedenleri" deyip 15 madde saydı.



Portakal'ın maddeleri şöyle:

1- tek adam yönetimi

2- fazlaca kibir

3- yakınları kollama/kayırma

4- halktan kopukluk

5- nefret dili

6- insanları güzel sözlerle kandırma

7- şatafat

8- politika üretememe

9- ülkeyi ABD ve Rusya’ya daha bağımlı hale getirme

10- vasıfsız, liyakatsız yöneticiler

11- tek adama karşı parti içi cesaretsizlik

12- getirdikleri ucube sistem

13- günü gününe uymayan sözler

14- parti devlete dönüşme arzuları

15- ve nasırlaşan vicdanları

15 maddenin ardından Fatih Portakal, AK Parti ve MHP için hiçbir şeyin eskisi olmayacağını belirtti.