'Erdoğan için ölürüm' diyen İbrahim Tatlıses'ten seçim sonrası ilk yorum
Daha önce yaptığı açıklamalarla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Yıldırım'a övgüler dizen İbrahim Tatlıses, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul seçimini kazanmasının ardından Twitter'den açıklamada bulundu.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasında geçen ve CHP adayının kazandığı İstanbul seçimi sonrası resmi Twitter hesabından bir açıklamada bulundu.
İstanbul'un yeni patronu olan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden İbrahim Tatlıses, ''Bir seçim yaşadık ve bitti. Milletin iradesi kazandı. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederim.'' ifadelerini kullandı.
İbrahim Tatlıses, geçtiğimi günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Urfalı ciğerci Ahmet’in oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım.
Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul'da, gelin İstanbul'a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar.