'Erdoğan için ölürüm' diyen İbrahim Tatlıses'ten seçim sonrası ilk yorum

İbrahim Tatlıses, geçtiğimi günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı; "Urfalı ciğerci Ahmet’in oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım.